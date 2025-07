Elon Musk: Starship trzy razy potężniejszy od rakiet NASA na Księżyc.

Saturn V to rakieta, którą NASA wykorzystywała w zeszłym wieku, w trakcie misji księżycowych w programie Apollo. Była to najpotężniejsza tego typu konstrukcja na świecie, która umożliwiła loty załogowe na Srebrny Glob.

Założyciel SpaceX daje nam więc do zrozumienia, że przyszłe wersje rakiety Starship będą nawet trzy razy potężniejsze od konstrukcji NASA z programu Apollo. Ponadto Elon Musk dodał, że firma szykuje się do 10. próby lotu orbitalnego, która (według wcześniejszych zapewnień) ma odbyć się jeszcze w sierpniu. Nastąpi to po serii eksplozji związanych z projektem, do których doszło w ciągu ostatnich miesięcy.