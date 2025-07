Jak poinformowali badacze Fitzwilliam Museum, podczas przygotowań do nowej wystawy dokonali niespodziewanego odkrycia - na jednym z szykowanych eksponatów przypadkiem zauważyli kompletny odcisk ludzkiej dłoni sprzed ok. 4 tys. lat. A mowa o tzw. domku dusz, czyli glinianym modelu, który miał służyć jako symboliczne miejsce zamieszkania duszy zmarłego w grobowcu.

I chociaż to właśnie te elementy wydawały się najbardziej interesujące, kiedy jeden z pracowników muzeum zajrzał na spód, odkrył świetnie zachowany kompletny odcisk dłoni. Zdaniem badaczy najprawdopodobniej zostawił go rzemieślnik odpowiedzialny za budowę domku dusz, podczas przenoszenia modelu do suszenia przed wypaleniem.