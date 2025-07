Nowy przewoźnik na warszawskim Okęciu. Świetne połączenie

Oferta lotów z Polski do najpiękniejszych zakątków świata dynamicznie się rozwija. Linie lotnicze regularnie ogłaszają nowe połączenia z różnych lotnisk, np. w Katowicach, Krakowie czy Warszawie, odpowiadając na rosnące zainteresowanie podróżami. Teraz potwierdziły się doniesienia o wejściu na polski rynek nowego gracza - włoska linia SkyAlps uruchamia połączenia z warszawskiego Lotniska Chopina, wzbogacając siatkę o atrakcyjny kierunek - do otoczonej górami stolicy Południowego Tyrolu, Bolzano.

Włochy to kraj niezwykłego bogactwa krajobrazów - od majestatycznych gór i urokliwych jezior, przez historyczne miasta pełne sztuki i kultury, aż po słoneczne plaże i wyspy o śródziemnomorskim klimacie. To idealny moment, by, zamiast kolejny raz jechać w dobrze znane miejsce, dać się skusić na wyprawę w mniej oczywisty, ale równie zachwycający region Włoch - do "bramy w Dolomity".

Połączenia z Polski do Włoch. SkyAlps zabierze nas do Bolzano

SkyAlps wykorzysta przyznane sloty na Lotnisku Chopina, uruchamiając sezonowe połączenie lotnicze między Bolzano a Warszawą. SkyAlps to włoska regionalna linia lotnicza z siedzibą i hubem na Lotnisku Bolzano, działająca od 2021 roku. W skład floty wchodzi kilkanaście samolotów De Havilland Canada Dash 8‑Q400, każdy z niemal 80 miejscami pasażerskimi. Linia ze względu na hub silnie związana jest z regionem Południowego Tyrolu i promuje wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO Dolomity (część Południowych Alp Wapiennych w Alpach Wschodnich) jako turystyczną perłę regionu.

Linia miała wystartować z Polski już w sezonie zimowym 24/25, jednak wówczas przewoźnik zrezygnował z uruchomienia lotów z naszego kraju. Tym razem SkyAlps potwierdził, że w sezonie zimowym 25/26 połączy stolicę Polski z Bolzano. Inauguracja lotów ma się odbyć 19 grudnia br., a ostatnie połączenie zaplanowano na 27 marca 2026 roku. W ten sposób, miłośnicy pięknych włoskich widoków i sportów zimowych, zyskają bezpośredni dostęp w ten region włoskich Alp z nowym przewoźnikiem. Rejsy SkyAlps z Okęcia do Bolzano odbywać się mają w każdy piątek. Samolot na linii Warszawa-Bolzano kursować będzie o 13:15. Podróż potrwa nieco ponad 2 godziny.

Loty do Bolzano. Co zobaczyć w stolicy Południowego Tyrolu?

Bolzano leży w północnych Włoszech, nad rzeką Isarco, w otoczeniu Alp. Bolzano jest stolicą Południowego Tyrolu i bywa określanie bramą w Dolomity. Bezpośrednie loty z warszawskiego Okęcia do lotniska w Bolzano obsługiwane przez SkyAlps to jednak nie tylko okazja do zobaczenia wspaniałych alpejskich krajobrazów, ale i np. słynnego Ötziego, człowieka lodu.

W Bolzano mieści się bowiem Muzeum Archeologiczne Południowego Tyrolu, które w swoich zasobach ma właśnie mumię sprzed ponad 5 300 lat. Do tego znajdziemy tu zamki, katedrę i inne wspaniałe konstrukcje - całe miasto pełne jest urokliwych zakątków, zabytków i słynie z malowniczej zabudowy w stylu tyrolskim. Zimą na głównym placu Bolzano - Piazza Walther - odbywa się jarmark bożonarodzeniowy. Warto zapoznać się z ofertą SkyAlps i atrakcjami Bolzano i wybrać się w podróż do "bramy w Dolomity" - czy to w ramach zwiedzenia stolicy Południowego Tyrolu, czy też po to, by skorzystać z bogatej oferty dla fanów zimowego szaleństwa na stokach.

