Właśnie rozpoczęła się budowa pierwszego takiego reaktora o nazwie BWRX-300 w kanadyjskim mieście Darlington. Co ciekawe, w Polsce nad budową reaktorów BWRX-300 pracuje OSGE, czyli spółka Orlenu i Synthosu. OSGE podpisała ostatnio kolejne umowy z firmami zza oceanu zaangażowanymi w budowę w Darlington. To oznacza, że Polska ma szansę zbudować u siebie technologię jądrową przyszłości.

Dochodzą do nas wieści, że Arabelle Solutions, czyli spółka zależna francuskiej grupy EDF, wygrała przetarg na dostawę kluczowych komponentów dla tej inwestycji. Przedstawiciele spółki informują, że zamówienie obejmuje turbinę parową, generator TOPAIR oraz powiązane wymienniki ciepła. Reaktor BWRX-300 ma dostarczyć energię elektryczną do co najmniej 300 tysięcy gospodarstw domowych, czyli ok. miliona ludzi.

Rozwiń

BWRX-300 to przyszłość energetyki. Ma powstać w Polsce

Pierwszy taki reaktor ma rozpocząć pracę już w 2030 roku. Oznacza to, że już w latach 30. Polska może stać się pierwszym krajem po USA, który będzie miał na swoim terytorium te niezwykle wydajne, tanie i bezpieczne źródło energii. BWRX-300 to reaktor wodny wrzący (Boiling Water Reactor - BWR), co oznacza, że woda w rdzeniu reaktora pełni podwójną rolę: chłodziwa i moderatora neutronów.

Woda jest podgrzewana przez reakcję rozszczepienia jąder uranu-235 w rdzeniu, co powoduje jej wrzenie i wytwarzanie pary wodnej. Para ta jest kierowana bezpośrednio do turbiny, gdzie napędza generator produkujący energię elektryczną. Po skropleniu para wraca do obiegu jako woda, tworząc zamknięty cykl. W odróżnieniu od reaktorów wodnych ciśnieniowych (PWR), w BWRX-300 nie ma oddzielnego obiegu wtórnego, co upraszcza konstrukcję i zmniejsza liczbę komponentów. Reaktor ma moc cieplną około 870 MWt, co przekłada się na moc elektryczną około 300 MWe, wystarczającą do zasilenia około 300 tysięcy gospodarstw domowych.

Rozwiń

Małe reaktory modułowe SMR przyspieszą rozwój ludzkości

BWRX-300 został zaprojektowany jako mały reaktor modułowy, co oznacza, że jego komponenty są produkowane w fabrykach i montowane na miejscu, co obniża koszty budowy i skraca czas realizacji. W porównaniu do tradycyjnych dużych reaktorów jądrowych, BWRX-300 ma znacznie mniej elementów, mówi się, że około 90% mniej zaworów, pomp i rurociągów niż starsze modele BWR.

Uproszczona konstrukcja nie tylko zmniejsza koszty, ale także zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo, ponieważ mniejsza liczba komponentów oznacza mniejsze ryzyko awarii. Reaktor jest również zaprojektowany do pracy przez 60 lat, z możliwością wymiany paliwa jądrowego co 12-24 miesiące, w zależności od konfiguracji. Bezpieczeństwo BWRX-300 opiera się na kilku kluczowych rozwiązaniach, z których najważniejsze to pasywne systemy bezpieczeństwa.

Zobacz również: Militaria Turcja zdetonowała największą bombę termobaryczną w historii Filip Mielczarek

BWRX-300 to niezwykle bezpieczny reaktor

W przeciwieństwie do starszych reaktorów, które wymagały aktywnych systemów chłodzenia (np. pomp zasilanych energią elektryczną), BWRX-300 wykorzystuje naturalne procesy fizyczne, takie jak grawitacja, konwekcja i różnice ciśnień, do chłodzenia rdzenia w sytuacjach awaryjnych.

Na przykład, w przypadku utraty zasilania lub przegrzania, systemy pasywne automatycznie odprowadzają nadmiar ciepła do specjalnych zbiorników wody lub wymienników ciepła, bez potrzeby interwencji człowieka czy zasilania zewnętrznego. Dzięki temu reaktor może pozostawać bezpieczny przez co najmniej 7 dni bez jakiejkolwiek ingerencji, co było kluczowym wnioskiem po katastrofie w Fukushimie, gdzie brak zasilania doprowadził do przegrzania rdzenia.

BWRX-300 odporny na ataki terrorystyczne

BWRX-300 jest uważany za bezpieczny z kilku powodów. Po pierwsze, jego mniejszy rozmiar i uproszczona konstrukcja zmniejszają ryzyko awarii mechanicznych i ułatwiają zarządzanie reaktorem. Po drugie, pasywne systemy bezpieczeństwa eliminują zależność od zewnętrznych źródeł energii, co minimalizuje ryzyko scenariuszy takich jak w Fukushimie. Po trzecie, reaktor wykorzystuje zaawansowane paliwo jądrowe o niższym wzbogaceniu, co zmniejsza ryzyko niekontrolowanej reakcji łańcuchowej.

Dodatkowo, BWRX-300 jest zaprojektowany z myślą o odporności na zagrożenia zewnętrzne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie czy ataki terrorystyczne, dzięki zastosowaniu wzmocnionych obudów i podziemnej lokalizacji kluczowych komponentów. Wszystkie te cechy sprawiają, że BWRX-300 jest postrzegany jako jeden z najbezpieczniejszych reaktorów nowej generacji, a jednocześnie ekonomicznie opłacalny, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla krajów poszukujących czystej i niezawodnej energii.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Bajkowy zamek trafił na listę dziedzictwa UNESCO Deutsche Welle Deutsche Welle