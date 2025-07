Jest niemal pewne, że te "stalowe pająki" pojawią się w polskiej armii, ponieważ MON przedstawił chęć ich pozyskania jeszcze w 2023 roku. Defence24 ujawnił, że aktualna oferta obejmuje 25 pojazdów z pakietem szkoleniowym, częściami zamiennymi oraz wsparciem logistycznym. Jeśli uda się zakupić M1150 Assault Breacher Vehicle , to pierwsza ich dostawa do naszego kraju ma nastąpić w 2029 roku.

M1150 ABV jest oparty na podwoziu czołgu M1 Abrams, co zapewnia mu wysoki poziom ochrony pancernej i mobilności w trudnym terenie. Został zaprojektowany jako wyspecjalizowany pojazd inżynieryjny do wspierania działań ofensywnych, szczególnie w środowiskach miejskich i na polach minowych . Jego głównym zadaniem jest torowanie drogi dla jednostek pancernych i piechoty poprzez usuwanie przeszkód, takich jak miny, zapory przeciwpancerne czy fortyfikacje.

W odróżnieniu od standardowego czołgu Abrams, M1150 nie jest wyposażony w wieżę z armatą, lecz w specjalistyczne wyposażenie inżynieryjne, w tym lemiesz do usuwania ziemi i przeszkód oraz systemy do rozminowywania. Pojazd jest wyposażony w zaawansowane systemy do usuwania min, w tym Mine Clearing Line Charge (MICLIC), czyli wyrzutnię ładunków wybuchowych, które detonują miny na odległość do 100 metrów, tworząc bezpieczne przejście o szerokości około 8 metrów.