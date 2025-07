Coraz więcej rakiet na orbicie. To może opóźnić odbudowę warstwy ozonowej

Do niedawna problem był marginalny. Rakiety startowały rzadko, a ich wpływ na środowisko wydawał się znikomy. Dziś jednak sytuacja wygląda inaczej. Liczba startów orbitalnych rośnie w zawrotnym tempie. W 2019 roku było ich 97, a w 2024 już 258 . Do końca dekady może ich być ponad dwa tysiące rocznie . Naukowcy z ETH Zurich ostrzegają, że ten wzrost może znacząco opóźnić odbudowę warstwy ozonowej.

Co się dzieje w atmosferze po starcie rakiety?

Startująca rakieta to nie tylko widowisko i postęp technologiczny. To także emisje gazów i cząstek do środkowej atmosfery, czyli tam, gdzie znajduje się warstwa ozonowa chroniąca życie na Ziemi przed promieniowaniem UV. Jak tłumaczy autor badania Sandro Vattioni, "emisje z rakiet i ponownie wchodzących w atmosferę śmieci kosmicznych mogą pozostawać w atmosferze nawet 100 razy dłużej niż emisje z powierzchni Ziemi".