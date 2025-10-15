Polacy zdecydowali. Zostaniemy w czasie letnim na zawsze

W skrócie Stałe pozostanie przy czasie letnim w Polsce budzi kontrowersje, jednak przynosi korzyści ekonomiczne i zdrowotne.

Dłuższy dzień pozwoliłby na oszczędności energetyczne i większą aktywność społeczną, lecz zimowe ciemne poranki mogą zwiększyć ryzyko wypadków.

Zmiana wymagałaby reorganizacji logistycznej, a decyzję o wyborze czasu Polska musi podjąć do końca 2026 roku.

Zalety ekonomiczne i energetyczne

Pozostanie na stałe w czasie letnim w Polsce przyniosłoby znaczące korzyści ekonomiczne, przede wszystkim poprzez lepszą optymalizację zużycia energii elektrycznej. Dłuższe wieczory z naturalnym światłem zmniejszyłyby zapotrzebowanie na oświetlenie uliczne i domowe, co mogłoby zaoszczędzić nawet kilka procent kosztów energetycznych rocznie.

Dla gospodarki opartej na handlu i usługach oznaczałoby to dłuższy czas aktywności konsumenckiej, umożliwiając sklepom i restauracjom przedłużanie godzin otwarcia bez dodatkowych wydatków na prąd. Podobnie w rolnictwie i sadownictwie dłuższy dzień roboczy ułatwiłby prace polowe bez sztucznego oświetlenia, co jest kluczowe dla polskiego eksportu.

Korzyści społeczne i zdrowotne

Jedną z głównych zalet stałego czasu letniego jest pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie społeczeństwa. Większa ekspozycja na światło dzienne po godzinach pracy zachęcałaby do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zmniejszając problemy z otyłością i zaburzeniami nastroju.

Dzieci i młodzież zyskałyby więcej czasu na rekreację, wspierając ich rozwój fizyczny i psychiczny, a eliminacja corocznych zmian zegarów przyniosłaby stabilność, redukując stres zdrowotny związany z adaptacją. Dodatkowo, dla turystyki dłuższe wieczory uczyniłyby miasta jak Kraków czy Gdańsk bardziej atrakcyjne dla zwiedzających, zwiększając przychody z hoteli, restauracji i atrakcji kulturalnych.

Wady związane z bezpieczeństwem i rytmem biologicznym

Mimo licznych zalet, stałe utrzymanie czasu letniego generowałoby poważne wady, zwłaszcza w okresie zimowym. Wschód słońca przesunąłby się o godzinę później, prowadząc do ciemnych poranków i zwiększonego ryzyka incydentów drogowych rano, co pogorszyłoby rytm biologiczny wielu osób.

Dla kierowców i pieszych oznacza to dłuższą jazdę w warunkach słabego oświetlenia, co mogłoby podnieść liczbę wypadków, szczególnie w dojazdach do pracy i szkół. Te problemy poranne kontrastują z korzyściami wieczornymi, ale w polskim klimacie mogłyby znacząco wpłynąć na codzienne bezpieczeństwo.

Aspekty logistyczne i organizacyjne

Kolejną wadą pozostania w czasie letnim są początkowe zakłócenia logistyczne i koszty organizacyjne. Dostosowanie harmonogramów pracy i transportu publicznego mogłoby spowodować tymczasowe problemy w sektorach zależnych od ścisłych ram czasowych, a międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe wymagałyby skomplikowanych zmian, choć Polska mogłaby lobbować za harmonizacją z sąsiadami.

Ogólne koszty dla firm transportowych i systemów informatycznych, choć jednorazowe, byłyby znaczne, a brak zgody co do opłacalności oszczędności energetycznych w dłuższej perspektywie budzi wątpliwości wśród ekspertów. Mimo to, ankiety wskazują, że większość Polaków popiera tę zmianę, widząc w niej więcej plusów niż minusów.

Parlament UE nie może się zdecydować

Dotychczasowe próby porzucenia tej irytującej tradycji zmian czasu utknęły w martwym punkcie z powodu oporu Parlamentu Europejskiego - państwa UE nie zdołały uzgodnić, czy preferują stały czas letni, czy zimowy.

Ostatecznie osiągnięto kompromis: każde państwo członkowskie będzie musiało podjąć decyzję o wyborze jednego z wariantów do końca 2026 roku. Następnie rozpocznie się faza przejściowa, dająca czas na niezbędne modernizacje infrastruktury i inne adaptacje.

Zakładając, że harmonogram zostanie dotrzymany, finałowa korekta zegarów na czas letni przypadnie na noc z 28 na 29 marca 2026 r., a potem zegary staną w miejscu na dobre. W Polsce popiera to aż 74,2% ankietowanych, a politycy podzielają to zdanie, co czyni wybór nieodwołalnym.

