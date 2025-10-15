Polacy zdecydowali. Zostaniemy w czasie letnim na zawsze

Filip Mielczarek

Filip Mielczarek

Debata nad stałym pozostaniem w czasie letnim w Polsce budzi kontrowersje, ponieważ pozwala na lepsze wykorzystanie światła dziennego, ale może zakłócać naturalny rytm biologiczny. Mimo to, eksperci wskazują, że korzyści ekonomiczne i zdrowotne przeważają nad potencjalnymi wadami, co potwierdzają liczne ankiety wśród obywateli.

Polacy zdecydowali. Zostaniemy w czasie letnim na zawsze
Polacy zdecydowali. Zostaniemy w czasie letnim na zawsze123RF/PICSEL

W skrócie

  • Stałe pozostanie przy czasie letnim w Polsce budzi kontrowersje, jednak przynosi korzyści ekonomiczne i zdrowotne.
  • Dłuższy dzień pozwoliłby na oszczędności energetyczne i większą aktywność społeczną, lecz zimowe ciemne poranki mogą zwiększyć ryzyko wypadków.
  • Zmiana wymagałaby reorganizacji logistycznej, a decyzję o wyborze czasu Polska musi podjąć do końca 2026 roku.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zalety ekonomiczne i energetyczne

Pozostanie na stałe w czasie letnim w Polsce przyniosłoby znaczące korzyści ekonomiczne, przede wszystkim poprzez lepszą optymalizację zużycia energii elektrycznej. Dłuższe wieczory z naturalnym światłem zmniejszyłyby zapotrzebowanie na oświetlenie uliczne i domowe, co mogłoby zaoszczędzić nawet kilka procent kosztów energetycznych rocznie.

Dla gospodarki opartej na handlu i usługach oznaczałoby to dłuższy czas aktywności konsumenckiej, umożliwiając sklepom i restauracjom przedłużanie godzin otwarcia bez dodatkowych wydatków na prąd. Podobnie w rolnictwie i sadownictwie dłuższy dzień roboczy ułatwiłby prace polowe bez sztucznego oświetlenia, co jest kluczowe dla polskiego eksportu.

Zmiana czasu na letni dla wielu osób oznacza krótszy sen
Zmiana czasu na letni dla wielu osób oznacza krótszy sen123rf.com123RF/PICSEL

Korzyści społeczne i zdrowotne

Jedną z głównych zalet stałego czasu letniego jest pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie społeczeństwa. Większa ekspozycja na światło dzienne po godzinach pracy zachęcałaby do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zmniejszając problemy z otyłością i zaburzeniami nastroju.

Dzieci i młodzież zyskałyby więcej czasu na rekreację, wspierając ich rozwój fizyczny i psychiczny, a eliminacja corocznych zmian zegarów przyniosłaby stabilność, redukując stres zdrowotny związany z adaptacją. Dodatkowo, dla turystyki dłuższe wieczory uczyniłyby miasta jak Kraków czy Gdańsk bardziej atrakcyjne dla zwiedzających, zwiększając przychody z hoteli, restauracji i atrakcji kulturalnych.

Osoba w koszuli w kratę trzyma tabliczkę z napisem 'Koniec ze zmianą czasu' na jasnym tle, wokół widoczna jest zielona ramka.
Kiedy będzie ostatnia zmiana czasu? Obowiązujące regulacje wywołują sprzeciw mieszkańców UE.Lukasz GdakEast News

Wady związane z bezpieczeństwem i rytmem biologicznym

Mimo licznych zalet, stałe utrzymanie czasu letniego generowałoby poważne wady, zwłaszcza w okresie zimowym. Wschód słońca przesunąłby się o godzinę później, prowadząc do ciemnych poranków i zwiększonego ryzyka incydentów drogowych rano, co pogorszyłoby rytm biologiczny wielu osób.

Dla kierowców i pieszych oznacza to dłuższą jazdę w warunkach słabego oświetlenia, co mogłoby podnieść liczbę wypadków, szczególnie w dojazdach do pracy i szkół. Te problemy poranne kontrastują z korzyściami wieczornymi, ale w polskim klimacie mogłyby znacząco wpłynąć na codzienne bezpieczeństwo.

Zobacz również:

Kolejna zagadka mózgu rozwiązana. Odkryli "licznik przebiegu"
Nauka

Ile masz na liczniku? Odkryli "zegar przebiegu" w ludzkim mózgu

Daniel Górecki
Daniel Górecki

    Aspekty logistyczne i organizacyjne

    Kolejną wadą pozostania w czasie letnim są początkowe zakłócenia logistyczne i koszty organizacyjne. Dostosowanie harmonogramów pracy i transportu publicznego mogłoby spowodować tymczasowe problemy w sektorach zależnych od ścisłych ram czasowych, a międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe wymagałyby skomplikowanych zmian, choć Polska mogłaby lobbować za harmonizacją z sąsiadami.

    Ogólne koszty dla firm transportowych i systemów informatycznych, choć jednorazowe, byłyby znaczne, a brak zgody co do opłacalności oszczędności energetycznych w dłuższej perspektywie budzi wątpliwości wśród ekspertów. Mimo to, ankiety wskazują, że większość Polaków popiera tę zmianę, widząc w niej więcej plusów niż minusów.

    Zobacz również:

    Zielona herbata od wieków uchodzi za napój wspierający zdrowie i długowieczność
    Nauka

    Nowe badanie na temat zielonej herbaty. Pij trzy filiżanki dziennie

    Karolina Majchrzak
    Karolina Majchrzak

      Parlament UE nie może się zdecydować

      Dotychczasowe próby porzucenia tej irytującej tradycji zmian czasu utknęły w martwym punkcie z powodu oporu Parlamentu Europejskiego - państwa UE nie zdołały uzgodnić, czy preferują stały czas letni, czy zimowy.

      Ostatecznie osiągnięto kompromis: każde państwo członkowskie będzie musiało podjąć decyzję o wyborze jednego z wariantów do końca 2026 roku. Następnie rozpocznie się faza przejściowa, dająca czas na niezbędne modernizacje infrastruktury i inne adaptacje.

      Zakładając, że harmonogram zostanie dotrzymany, finałowa korekta zegarów na czas letni przypadnie na noc z 28 na 29 marca 2026 r., a potem zegary staną w miejscu na dobre. W Polsce popiera to aż 74,2% ankietowanych, a politycy podzielają to zdanie, co czyni wybór nieodwołalnym.

      ***

      Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

      Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan"Polsat News
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
      Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

      Najnowsze