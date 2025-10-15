Amerykańska firma opracowała nowy rodzaj drewna, które ma nawet dziesięciokrotnie wyższy stosunek wytrzymałości do masy niż stal, a przy tym jest do sześciu razy lżejsze. "Superwood" zachowuje więc wygląd i strukturę naturalnego surowca, ale osiąga parametry właściwe metalom konstrukcyjnym i wszedł właśnie do produkcji komercyjnej dzięki spółce InventWood, założonej przez naukowca zajmującego się materiałami, prof. Liangbinga Hu.

Wygląda jak drewno, ma właściwości stali

To właśnie on jest pomysłodawcą projektu, który rozpoczął swoje badania jeszcze na Uniwersytecie Maryland. Jego celem było nie tylko unowocześnienie jednego z najstarszych materiałów budowlanych świata, ale wręcz jego "przeprojektowanie" na poziomie molekularnym.

Kluczem okazała się celuloza, najpowszechniejszy biopolimer na Ziemi, będący podstawowym budulcem włókien roślinnych. W procesie opracowanym przez Hu drewno jest gotowane w mieszance wody i chemikaliów, a następnie poddawane wysokiemu ciśnieniu, które powoduje zapadnięcie się jego struktury komórkowej. Efektem jest materiał kilkakrotnie gęstszy i nawet dwadzieścia razy wytrzymalszy od surowego drewna.

Przeprojektował drewno na poziomie molekularnym

Nowy materiał jest odporny na grzyby, owady i ogień, a jego porowata struktura zostaje niemal całkowicie zamknięta. "Superwood" nie tylko przewyższa tradycyjne drewno pod względem trwałości, ale też ma potencjał zastąpić metalowe elementy konstrukcyjne, od okuć meblowych po belki nośne. Co istotne, jego produkcja generuje nawet o 90 proc. mniej emisji CO₂ niż stal, co czyni go również znacznie bardziej przyjaznym środowisku.

Firma InventWood planuje początkowo zastosować "Superwood" w elementach zewnętrznych, jak elewacje i tarasy, a w dalszej perspektywie również we wnętrzach, meblach i konstrukcjach nośnych. Choć obecnie jego cena jest wyższa niż zwykłego drewna, docelowo ma konkurować ze stalą, nie tylko parametrami, ale i kosztami produkcji w skali przemysłowej.

