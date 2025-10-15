Średnia długość życia się wydłuża, więc rośnie zainteresowanie również poprawą jakości tych dodatkowych paru lat. Naukowcy badają szereg strategii, które mają zapobiec pogorszeniu stanu fizycznego i poznawczego, lecz wiele z nich koncentruje się na pojedynczym czynniku. Jest to jednak złożony proces, obejmujący wiele powiązanych ze sobą zmian w organizmie.

Nowe podejście do badania długowieczności

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zaproponowali więc bardziej kompleksowe podejście. Cameron Kato oraz jego zespół testowali leczenie na bardzo starych i słabych myszach, w wieku zbliżonym do 75-latków. Skupiono się na dwóch związkach: oksytocynie - hormonie, którego poziom naturalnie spada wraz z wiekiem i wspomaga regenerację tkanek - oraz inhibitorze Alk5, który blokuje część szlaku sygnałowego TFG-β. Szlak ten często staje się nadaktywny u osób starszych, przyczyniając się do stanu zapalnego i upośledzenia funkcji tkanek.

Zaskakujące wyniki. Ponad 70 proc. poprawy długości życia

Samce myszy wykazały godną podziwu zależność - ich długość życia wzrosła o 14 proc. mierzona od urodzenia i o ponad 70 proc. mierzona od rozpoczęcia leczenia. Ponadto zaobserwowano u nich poprawę sprawności fizycznej, w tym lepszą wytrzymałość, siłę i pamięć. Myszy poddane terapii żyły dłużej nawet po osiągnięciu pewnego poziomu osłabienia. Na podstawie analizy współczynnika ryzyka, leczone samce były prawie trzykrotnie mniej narażone na śmierć w dowolnym momencie w porównaniu z osobnikami, które nie otrzymały terapii. Terapia zmniejszyła również "szum biologiczny" w białkach krążących we krwi - uznanym wskaźniku starzenia - przywracając ich poziom do stanu bardziej młodzieńczego.

Efekty leczenia wyłącznie u samców

Co ciekawe, efektu tego nie zaobserwowano u samic - uwydatnia to kluczowe różnice biologiczne między płciami w ich reakcji na terapie przeciwstarzeniowe. U samic za to leczenie poprawiło płodność. Wyniki te podkreślają wagę zrozumienia biologii specyficznej dla płci przy opracowywaniu terapii starzenia.

Badanie wnosi cenne informacje do rozwijającej się dziedziny, która skupia się na metodach leczenia starzenia się. Zarówno inhibitory oksytocyny, jak i Alk5 są już badane lub stosowane w warunkach klinicznych w leczeniu innych schorzeń, co oznacza, że ich profil bezpieczeństwa jest przynajmniej częściowo poznany. Otwiera to drogę do przyszłych badań, w których sprawdzane będzie, czy podobne metody leczenia można zastosować w przypadku starzenia się u ludzi.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Aging-US.

