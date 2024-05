Przedłużyli życie myszy do ludzkiego odpowiednika 120-130 lat

A skoro już mowa o tych "silnych czynnikach odmładzających", badanie rzuca światło na mechanizm obejmujący małe pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (sEV), które odgrywają kluczową rolę w odwracaniu zmian zwyrodnieniowych związanych z wiekiem u starszych gryzoni. Występują one w różnych płynach ustrojowych, w tym we krwi, przenosząc kwasy nukleinowe i białka między komórkami oraz pośrednicząc w wymianie informacji.

Rozpoznając i wykorzystując ten mechanizm, naukowcy zaobserwowali dłuższe czasy przeżycia niż w poprzednich badaniach na zwierzętach. Warto jednak pamiętać, że chociaż ten przełom jest znaczący, wcześniejsze próby podobnych interwencji nie zawsze kończyły się sukcesem.

Będziemy żyć dłużej? Nie tak szybko

Wystarczy tylko przypomnieć, że multimilioner i przedsiębiorca technologiczny Bryan Johnson przeprowadził ze swoim synem i ojcem wielopokoleniową wymianę osocza w nadziei, że wpłynie to na związane z wiekiem pogorszenie stanu mózgu. Jednak po sześciu wymianach młodego osocza doszedł do wniosku, że "nie przyniosło to żadnych korzyści".

W USA działał nawet startup zajmujący się transfuzją młodego osocza, ale zamknął działalność po ostrzeżeniu amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), która wydała również oświadczenie przeciwko transferom osocza w przypadku chorób związanych z wiekiem, powołując się na brak udowodnionych korzyści klinicznych i potencjalne ryzyko.

Chiński zespół badawczy doskonale zdaje sobie z tego sprawę i otwarcie przyznaje, że ostatnie badanie to dopiero początek. Zanim odkrycia będą mogły zostać przetestowane klinicznie i wykorzystane w leczeniu, należy jeszcze odpowiedzieć na wiele pytań, a niezbędnym etapem tego procesu wydają się badania na dużych naczelnych.