Rower w pociągu za złotówkę. PKP Intercity wraca z lubianą promocją.

Europejski Tydzień Mobilności to specjalna inicjatywa Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz ds. Mobilności i Transportu. Akcja odbędzie się w drugiej połowie września i ponownie dołącza się do niej przewoźnik PKP Intercity. Dzięki temu pasażerowie przewiozą rower za przysłowiową złotówkę.

Promocja PKP Intercity na rower w pociągu za złotówkę

PKP Intercity powraca z promocją, która wiąże się z Europejskim Tygodniem Mobilności. W jej ramach pasażerowie mogą liczyć na transport roweru w pociągu za przysłowiową złotówkę. Promocyjne bilety można zamawiać dla przejazdów w dniach 16-22 września.

Sprzedaż biletów już wystartowała i z ich zakupem z pewnością warto się pospieszyć. Rower będzie można przewieźć za złotówkę we wszystkich pociągach klas IC, TLK, EIC i EIP, które są do tego przystosowane. Dotyczy to 88 proc. składów obsługiwanych przez spółkę PKP Intercity.

Promocyjne bilety można zakupić przez internet oraz z poziomu aplikacji mobilnej PKP Intercity. Jest to możliwe również w tradycyjnych kasach biletowych na dworcach. Oferta dotyczy przejazdów pociągami drugą klasą.

Europejski Tydzień Mobilności z PKP Intercity od kilku lat

PKP Intercity zaangażowało się w wydarzenie już kilka lat temu. Przewoźnik po raz pierwszy dołączył do akcji w 2018 r. i od tego czasu kontynuuje wysiłki w tym obszarze.

Europejski Tydzień Mobilności powstał z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz ds. Mobilności i Transportu i jest akcją mającą zachęcać do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu. W ten sposób promuje się rowery, ale też podróże pociągami.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klientów PKP Intercity. W zeszłym roku skorzystało z niej blisko 8,7 tys. podróżnych. Jest to z pewnością ciekawy sposób na odpoczynek. Pociągiem można dojechać do miejsca, gdzie następnie przesiada się na rower.

Pamiętajmy, że kolej jest najbardziej ekologiczną formą transportu zbiorowego. W porównaniu do pojazdów drogowych cechuje się około 4 razy mniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W przypadku transportu lotniczego różnica jest blisko pięciokrotna.

