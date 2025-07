Skład dostrzeżony niedawno na torze w kraju jest w barwach Deutsche Bahn. P ociąg ICE 3neo został sprowadzony do Polski na testy , które będą odbywać się na odcinku doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie . Po co, skoro pojazd ma jeździć w Niemczech?

Chcemy również w przyszłości połączyć Berlin i Warszawę poprzez ICE. Aby to osiągnąć, zwiększamy międzynarodowy zasięg ICE 3neo i inwestujemy dodatkowe 200 milionów euro w homologację naszego flagowego pociągu w Polsce i Francji. To dalsza inwestycja w integrację kolejową Europy

Koleje Niemieckie chcą przeznaczyć nawet 32 pociągi ICE 3neo do obsługi połączeń z Francją i Polską. Jednak muszą one uzyskać homologację i dostać odpowiednie rozwiązania, które zapewnią możliwość jazdy po rodzimych torach. Dlatego zdecydowano się na testy w ośrodku w Żmigrodzie. Pozwoli to odpowiednio dostosować pojazdy przed wprowadzeniem ich do użytku. Kiedy to nastąpi?