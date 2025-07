Superszybki pociąg z Niemiec na torach w Polsce. Co tu robi?

Kolej Dużych Prędkości jest rozwijana zarówno w Niemczech, jak i Polsce. Co prawda, nam jeszcze daleko do naszych zachodnich sąsiadów, ale z czasem powinno to ulec zmianie. Tymczasem na torach w jednym z miast w kraju dostrzeżono superszybki pociąg ICE 3neo, który jest w stanie jeździć z prędkością ponad 300 km/h.

Superszybki pociąg ICE 3neo będzie testowany w Polsce

Skład ICE 3neo został dostrzeżony na torach w Żmigrodzie. Oczywiście jest to pociąg, który rzuca się w oczy i ciężko przejść obok niego niepostrzeżenie. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia pojazdu zrobione nocą.

Rozwiń

Okazuje się, że superszybki pociąg z Niemiec nie pojawił się na torach w Polsce przypadkowo. Sprawę wyjaśnił rynek-kolejowy.pl, który uzyskał informacje od Biura Prasowego Siemens Mobility, czyli firmy będącej producentem zjawiskowego ICE 3neo.

Skład przyjechał do Polski na testy. Pod uwagę brane jest jego wykorzystanie na trasie kolejowej prowadzącej z Warszawy do Berlina.

Mobilność transgraniczna ma kluczowe znaczenie dla lepszej integracji Europy. Trwające obecnie testy Velaro w Polsce są dowodem naszego zaangażowania w poprawę połączeń kolejowych i niezawodności transportu w całej Europie. Dzięki wyposażeniu dostosowanemu do specyfiki poszczególnych krajów, pociągi ICE 3neo są optymalnie dostosowane do ich indywidualnej technologii sygnalizacji i infrastruktury

"Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli zapewnić bezpośrednie połączenie z Berlina do Warszawy, a także połączenia z Francją - szybko, komfortowo i w sposób przyjazny dla środowiska" - dodaje Biuro Prasowe Siemens Mobility w Polsce.

Pociąg Velaro może z czasem kursować po linii Y

Wspomniany pociąg ICE 3neo to pojazd klasy Velaro, który jest w stanie osiągać prędkość do 320 km/h. Oczywiście w Polsce nie ma obecnie linii kolejowych, które umożliwiłyby tak szybką jazdę. Z czasem ma to ulec zmianie.

Projekt Kolei Dużych Prędkości będzie realizowany w Polsce m.in. przez CPK, które planuje zbudować nową linię kolejową Y dla szybkich pociągów. Ma ona połączyć 4 z 5 największych miast w Polsce i umożliwi jazdę z prędkością przekraczającą nawet 300 km/h.

Resort infrastruktury w Polsce już wcześniej ujawnił, że jest zainteresowany wydłużeniem "Y" do Berlina (odnoga z Poznania) czy Czech (z kierunku Wrocławia). Ponadto z odpowiednimi podmiotami za granicą prowadzone są rozmowy dotyczące tego pomysłu i zauważono niemałe zainteresowanie.

Polska również kupi superszybkie pociągi

Tak więc składy ICE 3neo jeżdżące z prędkością 300 km/h być może kiedyś pojadą tak szybko w Polsce, ale nasz kraj również planuje pozyskać superszybkie pociągi. CPK planuje zakupić co najmniej 40 takich pojazdów

Oczywiście prędko to nie nastąpi. Do tego potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, a tej na razie nie ma. W ramach ciekawostki warto dodać, że za naszą zachodnią granicą ustanowiono niedawno nowy rekord i pociąg ICE rozpędzono do prędkości ponad 400 km/h.

"Sławosz jest niezwykle wydajny" – koordynatorka misji o Polaku Polsat News