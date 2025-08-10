Czy można zostać "mistrzem AI" mając zaledwie kilkanaście lat? Okazuje się, że tak i udowodnił to uczeń jednego z wrocławskich liceów, który wygrał II Edycję Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji zorganizowaną w Chinach - kraju, gdzie nakłady na sztuczną inteligencję są wielokrotnie większe niż w Polsce.

Krzysztof Rojek zwycięzcą Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji

II Edycja Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji odbyła się w Pekinie, gdzie udział w rywalizacji wzięło ponad 300 najlepszych młodych talentów AI ze świata. W zawodach stanęli przedstawiciele z 61 krajów, w tym również Chin i Stanów Zjednoczonych, gdzie wydatki na sztuczną inteligencję sięgają miliardów dolarów. Mimo to zwycięzcą olimpiady został Polak!

Międzynarodową Olimpiadę Sztucznej Inteligencji zorganizowaną w Pekinie wygrał Krzysztof Rojek, uczeń II LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, który poradził sobie ze wszystkimi przeciwnikami. Uzyskany przez Polaka wynik jest najlepszy na Ziemi.

To ogromny sukces, który pokazuje, że Polacy potrafią świetnie sobie radzić w tego typu zmaganiach. Przy okazji, na co zwraca uwagę dr Maciej Kawecki, znany popularyzator nauki, jest to "jeden z najlepszych wyników w historii udziału Polski w olimpiadach".

Polski uczeń zaczął przygodę z AI trzy lata temu

Krzysztof Rojek to samouk. Własną przygodę ze sztuczną inteligencją rozpoczął samodzielnie i zrobił to zaledwie trzy lata temu. Nie miał nauczyciela i do wszystkiego dochodził poprzez praktykę. Tworzył modele oraz implementował algorytmy w zasadzie od zera.

"Skrzydła" Rojek dostał po pierwszej olimpiadzie w Polsce oraz starcie w wydarzeniu międzynarodowym. To sprawiło, że pasja rodaka nabrała rozpędu. Uczeń "sam brał udział w wykładach prowadzonych przez kadrę merytoryczną polskiej olimpiady AI uniwersytetów im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagiellońskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego, oraz Fundację Edukacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji", na co zwrócił uwagę w poście dr Kawecki.

Sukces Polaka przykładem dla innych

Krzysztof Rojek odniósł ogromny sukces i z pewnością jest to dobry przykład dla innych. "Chcieć to móc". Z naszego kraju wywodzi się wielu znakomitych specjalistów AI. W wybranych z nich potencjał dostrzegł przed laty prof. Ryszard Szubartowski, który walczył z polskim systemem edukacji. Jego działania sprawiły, że osoby, które szkoły przekreślały, zostały talentami na arenie międzynarodowej.

