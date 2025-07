Prof. Ryszard Szubartowski uczył najlepszych. Premiera filmu "Mistrz".

Prof. Ryszard Szubartowski to skromna postać i niedoceniana. Dr Maciej Kawecki postanowił przybliżyć sylwetkę profesora oraz jego osiągnięcia w dziedzinie nauczania, do której ma dosyć ciekawe podejście. Premiera filmu "Mistrz" ma premierę dziś w platformie YouTube.

"Mistrz" to nowy film, którego premiera odbywa się we wtorek o godzinie 8:30 na kanale Macieja Kaweckiego This Is IT w platformie YouTube. U Szubartowskiego uczyli się najlepsi programiści z Polski. Autorem zdjęć jest Łukasz Bernaś, który zajął się także montażem oraz postprodukcją filmu. Skąd pomysł na taki dokument?