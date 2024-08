Spis treści: 01 Najlepsze aplikacje do nauki angielskiego, niemieckiego i innych języków

02 Najlepsze aplikacje do nauki matematyki

03 Najlepsze aplikacje do nauki czytania i liter

04 Najlepsze aplikacje do nauki gry na pianinie i na gitarze

05 Najlepsze aplikacje do nauki programowania

06 Inne aplikacje. Do nauki biologii, historii i chemii

Najlepsze aplikacje do nauki angielskiego, niemieckiego i innych języków

Nauka języków obcych z wykorzystaniem programów do nauki słówek stała się niezwykle prosta, jednak wybór odpowiedniej aplikacji może być wyzwaniem. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie najlepszych aplikacji do nauki angielskiego, niemieckiego i innych języków, bazując na opiniach użytkowników ze sklepu Google Play.

1. Rosetta Stone

Ocena użytkowników: 4.7/5

Reklama

Rosetta Stone to klasyk wśród aplikacji do nauki języków, znany ze swojej metody immersji. Aplikacja oferuje kursy w 25 językach i jest szczególnie polecana osobom, które chcą zanurzyć się w nowym języku od podstaw. Użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych ćwiczeń i autentycznych nagrań od native speakerów.

2. Duolingo

Zdjęcie Nauka języków w aplikacji "Duolingo" jest za darmo. Ale jest też opcja płatna / 123RF/PICSEL

Ocena użytkowników: 4.7/5

Duolingo to jedna z najpopularniejszych aplikacji do nauki języków na świecie. Użytkownicy cenią ją za interaktywne lekcje w formie gier, które sprawiają, że nauka staje się przyjemnością. Aplikacja udostępnia kursy w aż 40 językach, takich jak angielski, niemiecki czy hiszpański. Można z niej korzystać bezpłatnie, z możliwością wykupienia subskrypcji, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.

3. Babbel

Ocena użytkowników: 4.5/5

Babbel jest ceniony za swoje praktyczne podejście do nauki języków, koncentrując się na rzeczywistych rozmowach i codziennych sytuacjach. Aplikacja oferuje kursy w 14 językach, w tym angielskim i niemieckim. Użytkownicy doceniają Babbel za starannie zorganizowane lekcje oraz efektywność w nauczaniu wymowy.

Memrise, oceniana na 4.5/5, wyróżnia się unikalną metodą nauki, która łączy tradycyjne lekcje z elementami gry i filmami wideo, oferując kursy w wielu językach, w tym angielskim i niemieckim, co czyni ją idealną dla osób chcących poprawić umiejętności słuchania i wymowy. Z kolei Pimsleur, z oceną 4.3/5, koncentruje się na nauce języków poprzez słuchanie i powtarzanie, co sprawia, że jest idealna dla osób uczących się w podróży lub podczas codziennych czynności, a użytkownicy chwalą ją za skuteczność w nauce wymowy i płynności językowej.

Najlepsze aplikacje do nauki matematyki

Zdjęcie Matematyki możemy się uczyć także z aplikacji na telefonie. / Canva Pro / INTERIA.PL

Dzięki nowoczesnym aplikacjom do nauki matematyki i tabliczki mnożenia, zdobywanie nowej wiedzy staje się nie tylko efektywne, ale i przyjemne. Poznaj narzędzia, które pomogą twojemu dziecku (lub tobie) opanować te umiejętności w mgnieniu oka, łącząc zabawę z edukacją.

1. Krzyżówki Mat Gra Logiczna

Ocena użytkowników: 4.9/5

Krzyżówki Mat Gra Logiczna to aplikacja edukacyjna, która łączy elementy krzyżówek z wyzwaniami matematycznymi, oferując użytkownikom angażującą i stymulującą rozrywkę. Gra polega na rozwiązywaniu problemów matematycznych poprzez dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, aby wypełnić siatkę krzyżówki. Aplikacja oferuje różne poziomy trudności, od łatwego po ekspercki, oraz codzienne wyzwania, które pomagają w regularnym treningu umysłu.

2. Matematyka i logika dla dzieci

Ocena użytkowników: 4.8/5

Matematyka i Logika dla dzieci to aplikacja edukacyjna stworzona przez SpeedyMind LLC, która łączy naukę matematyki i logiki z interaktywną zabawą. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Oferuje ponad 500 zadań arytmetycznych i logicznych, które są przedstawiane w formie przygód z udziałem sympatycznych postaci, takich jak jednorożce i dinozaury. Dzięki adaptacyjnym wyzwaniom, które dostosowują się do tempa nauki dziecka, oraz systemowi nagród motywującemu do dalszej nauki, aplikacja zapewnia angażujące i efektywne doświadczenie edukacyjne.

3. Matix - Mental math game

Ocena użytkowników: 4.7/5

Matix - Mental math game to aplikacja edukacyjna stworzona przez One Color Games ApS, która pomaga użytkownikom poprawić umiejętności matematyczne poprzez interaktywne gry i wyzwania. Aplikacja oferuje szeroki zakres zadań matematycznych, od podstawowych operacji, takich jak dodawanie i mnożenie, po bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak pierwiastki i potęgi. Użytkownicy mogą śledzić swoje postępy, rywalizować na tablicach wyników i zdobywać nagrody za osiągnięcia.

Kahoot: Gry z mnożenia to aplikacja edukacyjna, która przekształca naukę tabliczki mnożenia w zabawną przygodę, oferując ponad 20 różnych gier i wyzwań, które pomagają dzieciom w opanowaniu mnożenia w angażujący sposób. Stworzona przez zespół DragonBox, aplikacja jest ceniona za innowacyjny interfejs i system progresji dostosowany do poziomu gracza, co sprawia, że nauka staje się przyjemnością. Natomiast Photomath to aplikacja, która umożliwia użytkownikom skanowanie równań matematycznych za pomocą aparatu w smartfonie i otrzymywanie szczegółowych wyjaśnień krok po kroku, jak je rozwiązać.

Najlepsze aplikacje do nauki czytania i liter

Zdjęcie Do nauki liter oprócz tradycyjnych metod można wybrać także aplikacje. / Canva Pro / INTERIA.PL

Do nauki czytania oprócz tradycyjnych metod, warto wykorzystywać również nowoczesne narzędzia, które wciągną dziecko w świat liter i słów, rozwijając umiejętności czytania w sposób przyjemny i nowoczesny. Odkryj najlepsze aplikacje do nauki czytania, które mogą stać się pierwszym krokiem do miłości do książek.

1. Mądre Literki - Nauka ALFABETU

Ocena użytkowników: 4.6/5

To edukacyjna aplikacja dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat, która pomaga w nauce pisania polskiego alfabetu poprzez zabawę. Dzięki starannie opracowanej metodzie, dzieci uczą się prawidłowej pisowni każdej litery, a interaktywne gry i łamigłówki wzmacniają ich umiejętności. Aplikacja oferuje różne poziomy trudności dostosowane do wieku dziecka, co pozwala na indywidualne podejście do nauki.

2. Pszczółka

Pszczółka to edukacyjna aplikacja, która pomaga dzieciom w nauce czytania, zwłaszcza tym, które mają trudności, takie jak dysleksja. Program oferuje interaktywne zadania, które uczą czytania w sposób przyjemny i angażujący. Dzięki współpracy z ekspertami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, Pszczółka dostosowuje poziom trudności ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka, śledząc jego postępy na bieżąco.

3. Dyktanda Online

Strona dyktanda.online to edukacyjna platforma, która pomaga w nauce ortografii poprzez interaktywne dyktanda. Użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności pisowni polskich słów, korzystając z różnych trybów, takich jak klasyczne dyktanda, wyszukiwanie błędów czy ortograficzne krzyżówki. Serwis jest dostępny za darmo i oferuje zadania na różnych poziomach trudności, co sprawia, że jest idealnym narzędziem zarówno dla uczniów, jak i dorosłych chcących poprawić swoją ortografię.

Na uwagę zasługuje również strona umiemypolski.pl. To internetowa platforma edukacyjna, oferująca szeroki wachlarz ćwiczeń z języka polskiego. Użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych zadań, które wspierają naukę gramatyki, ortografii, stylistyki i innych elementów języka polskiego. Serwis jest przeznaczony zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, dostarczając bogaty zasób materiałów edukacyjnych, które wspomagają proces nauczania i uczenia się.

Najlepsze aplikacje do nauki gry na pianinie i na gitarze

Zdjęcie Aplikacje mogą również pomóc w nauce gry na instrumencie. / 123RF/Picsel, 123RF/Picsel / INTERIA.PL

Marzysz o tym, by grać na pianinie lub gitarze jak prawdziwy wirtuoz? A możesz chcesz, aby twoje dziecko nauczyło się grać na instrumencie? Teraz możesz to osiągnąć bez wychodzenia z domu Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz naukę, czy chcesz doskonalić swoje umiejętności, aplikacje do nauki gry na pianinie i gitarze oferują interaktywne lekcje, gry rytmiczne i śledzenie postępów, które sprawią, że nauka będzie prawdziwą przyjemnością.

1. Flowkey

Ocena użytkowników: 4.6/5

Flowkey to aplikacja, która pomaga w nauce gry na pianinie poprzez interaktywne lekcje i szeroką bibliotekę utworów. Użytkownicy doceniają ją za możliwość nauki w dowolnym tempie oraz za funkcję natychmiastowej informacji zwrotnej, która pomaga w poprawie techniki gry.

2. GuitarTuna

Ocena użytkowników: 4.6/5

GuitarTuna to znana aplikacja do strojenia gitar, idealna zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych muzyków. Umożliwia precyzyjne strojenie różnych instrumentów, takich jak gitara, ukulele, skrzypce czy bas, za pomocą wbudowanego mikrofonu w urządzeniu. Aplikacja oferuje również bibliotekę akordów i tabulatur, interaktywne lekcje oraz gry, które pomagają w nauce i doskonaleniu gry na gitarze. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym funkcjom, GuitarTuna cieszy się popularnością wśród milionów użytkowników na całym świecie.

3. Justin Guitar

Ocena użytkowników: 4.5/5

Justin Guitar Lessons & Songs to aplikacja edukacyjna stworzona przez Justina Sandercoe, jednego z najbardziej znanych nauczycieli gry na gitarze. Aplikacja jest idealna dla początkujących gitarzystów. Oferuje lekcje wideo, ćwiczenia akordów, tabulatury oraz interaktywne samouczki. Użytkownicy mogą uczyć się grać swoje ulubione piosenki, korzystając z funkcji takich jak zwalnianie tempa, wyświetlanie akordów i tekstów piosenek. Dzięki przyjaznemu interfejsowi i zaawansowanym funkcjom, aplikacja pomaga w szybkim i efektywnym opanowaniu gry na gitarze.

Na uwagę zasługuje także aplikacja Yousician, która służy do nauki gry na gitarze, basie i pianinie oraz do doskonalenia umiejętności wokalnych. Oferuje interaktywne lekcje, które natychmiast oceniają poprawność i rytm gry użytkownika. W aplikacji znajdziesz bibliotekę utworów, ćwiczeń i samouczków, dostosowanych do różnych poziomów zaawansowania, od początkujących po zaawansowanych muzyków. Dzięki funkcjom takim jak tuner gitarowy i gry edukacyjne, Yousician sprawia, że nauka muzyki staje się przyjemna i motywująca.

Najlepsze aplikacje do nauki programowania

Chcesz zacząć kodować, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Aplikacje służące do nauki kodowania to świetna rozrywka dla każdego, bez względu na wiek czy doświadczenie. Istnieje wiele aplikacji i platform które krok po kroku wprowadzą ciebie lub twoje dziecko w tajniki tworzenia własnych programów, stron internetowych, a nawet gier.

1. Mimo

Ocena użytkowników: 4.7/5

Mimo to aplikacja, która oferuje interaktywne lekcje programowania w językach takich jak Python, JavaScript, HTML, CSS i SQL. Użytkownicy chwalą ją za przyjazny interfejs i możliwość nauki w dowolnym tempie. Aplikacja jest rekomendowana dla tych, którzy pragną włączyć naukę programowania do swoich codziennych zajęć.

2. Enki

Ocena użytkowników: 4.7/5

Enki to aplikacja, która oferuje codzienne lekcje programowania w formie krótkich, interaktywnych ćwiczeń. Użytkownicy chwalą ją za możliwość dostosowania poziomu trudności i szeroki zakres tematów, od podstawowych języków programowania po zaawansowane techniki.

3. Codecademy Go

Ocena użytkowników: 4.7/5

Codecademy Go jest mobilną wersją popularnej platformy edukacyjnej Codecademy. Aplikacja oferuje kursy w wielu językach programowania i jest ceniona za interaktywne lekcje oraz możliwość nauki w dowolnym tempie. Użytkownicy chwalą aplikację za intuicyjny interfejs oraz efektywność w nauczaniu programowania.

Warto również zainteresować się platformami i aplikacjami takimi jak SoloLearn, Programming Hub czy freeCodeCamp. SoloLearn oferuje kursy w wielu językach programowania, takich jak Python, Java i C++, i jest ceniona za interaktywne lekcje, quizy oraz możliwość współpracy z innymi uczniami. Programming Hub zapewnia szeroki zakres kursów, od podstawowych języków jak HTML i CSS, po bardziej zaawansowane jak Python i Java, z bogatą biblioteką przykładów kodu i interaktywnymi lekcjami. Natomiast freeCodeCamp to platforma, która oferuje darmowe kursy programowania, w tym wyzwania, samouczki i podcasty, pomagając użytkownikom zdobyć praktyczne umiejętności programistyczne.

Inne aplikacje. Do nauki biologii, historii i chemii

W kategorii biologii i anatomii wyróżnia się Anatomyka, aplikacja 3D, która oferuje szczegółowe modele anatomiczne człowieka. Dzięki interaktywnym funkcjom, użytkownicy mogą dokładnie poznać struktury i narządy ludzkiego ciała. W dziedzinie historii warto zwrócić uwagę na World History Atlas, aplikację, która prezentuje oś czasu historii świata, uwzględniając kluczowe wydarzenia polityczne, kulturalne i naukowe. Umożliwia ona zagłębianie się w szczegóły każdego wydarzenia, co czyni naukę historii bardziej angażującą.

W dziedzinie chemii wyróżnia się Chemix.NET, darmowa aplikacja, która oferuje różnorodne narzędzia do rysowania i rozpoznawania struktur molekularnych oraz generowania raportów.

Przeczytaj również:

Prowadź do domu. Jak to włączyć w Mapach Google?

Jak wyłączyć asystenta Google w telefonie z Androidem?

Jak sprawdzić czas spędzony na telefonie i czy to już uzależnienie?

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.