W ramach badania setki myszy otrzymywały codziennie dawki jednego lub obu leków, począwszy od szóstego miesiąca życia. Wyniki mówią same za siebie, bo rapamycyna podawana samodzielnie wydłużyła życie o 17-18 proc., trametynib o 7-16 proc., a połączenie obu leków dało efekt nawet do 35 proc. wydłużonego życia. Co ważne, nie chodziło tylko o dodatkowe, ale i zdrowsze lata.