Drony-wabiki wykorzystywane są zarówno do symulowania ataków w celach treningowych, jak i podczas konfliktów zbrojnych w celu zmylenia systemów przeciwnika . Wystarczy tylko wspomnieć, że jakiś czas temu w Ukrainie pojawiły się MQM-185B, czyli konstrukcje bazujące na modelu Banshee Jet 80+, produkowane przez brytyjski koncern QinetiQ.

To dron zaprojektowany w celu jak najwierniejszego symulowania realistycznych scenariuszy zagrożeń podczas ćwiczeń wojskowych, tj. naśladujący szeroki arsenał rakiet manewrujących czy odrzutowców wroga, które żołnierze mogą napotkać podczas prawdziwych misji. Dziś poznajemy jednak konstrukcję, która wydaje się przenosić tę kategorię urządzeń na zupełnie nowy poziom, a mowa o dronie-zombie.

A konkretniej AY-44Q "Zombie", zaprezentowanym właśnie przez włoską firmę AURYN Aero. To przełomowa konstrukcja wielokrotnego użytku, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o realistycznych ekonomicznych szkoleniach z zakresu obrony przeciwdronowej. Co takiego ją wyróżnia? W przeciwieństwie do klasycznych celów jednorazowego użytku, została stworzona z myślą o szybkim odzysku i ponownym wdrożeniu w warunkach polowych.