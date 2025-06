Wolf 25 AD wkracza do gry. To odpowiedź na rosyjskie drony

Mierzy 5,93 metra długości, 2,48 metra szerokości i 2,675 metra wysokości. Przy masie własnej wynoszącej 9,9 tony i dopuszczalnej masie całkowitej 13,7 tony, oferuje ładowność do 4,2 tony, co daje solidne możliwości integracji z systemami uzbrojenia i elektroniki. Napędza go sześciocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 450 KM (331 kW), współpracujący z automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów, dzięki czemu pojazd osiąga prędkość do 100 km/h na utwardzonych drogach (jego zasięg operacyjny to około 700 km).