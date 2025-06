Słynne na cały świat zakłady Uralwagonzawod, w których produkuje się rosyjskie czołgi, zorganizowały wraz z armią kolejny wielki koncert z okazji wyprodukowania i wysłania na wojnę do Ukrainy nowiutkich czołgów T-80BWM. Co ciekawe, maszyny zostały również poświęcone przez duchowieństwo. To już drugi taki transport w ciągu ostatniego miesiąca. Wcześniej były to czołgi T-90M Proryw-3 i T-72B3M.

Rosjanie mają ogromne problemy w obwodzie charkowskim i donieckim czy zaporoskim. Front praktycznie stanął w miejsce. Każdego dnia rosyjscy żołnierze posuwają się zaledwie kilka metrów naprzód. Dlatego jak podają eksperci, armia Kremla chce odwrócić ten smutny trend, realizując nową, wielką ofensywę w obwodzie zaporoskim.

Ogromny transport najnowszych czołgów T-80BWM

To właśnie tam mają zmierzać wyprodukowane czołgi T-80BWM. Z opublikowanego nagrania wynika, że może to być kilkanaście sztuk. Prawdziwa liczba trzymana jest w tajemnicy. Tymczasem nieoficjalnie mówi się o 15 czołgach. Trzeba tu mocno podkreślić, że jest to największy tego typu transport pięści pancernej Kremla od miesiąca.

T-80BWM Model 2023 to zmodernizowana wersja rosyjskiego czołgu podstawowego T-80BV, która została dostosowana do wymagań współczesnego pola walki, szczególnie w kontekście doświadczeń z konfliktu na Ukrainie. Modernizacja koncentruje się na zwiększeniu ochrony, mobilności i zdolności do przeciwdziałania nowym zagrożeniom, takim jak drony. Wariant ten został prowadzany do służby w rosyjskich siłach zbrojnych, z naciskiem na poprawę przeżywalności w obliczu nowoczesnych taktyk wojennych.

Rosjanie walczą z czasem w Donbasie

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów T-80BWM Model 2023 są metalowe klatki antydronowe (tzw. "cope cages"), montowane na wieży i kadłubie. Ich zadaniem jest ochrona przed atakami dronów kamikaze, granatami zrzucanymi z dronów oraz innymi lekkimi środkami przeciwpancernymi. Klatki te mają za zadanie detonować amunicję przed kontaktem z pancerzem lub zakłócać tor lotu pocisków. Dodatkowo czołg wyposażono w ulepszony pancerz reaktywny Relikt, który zwiększa odporność na pociski przeciwpancerne i RPG. Systemy te są odpowiedzią na rosnącą rolę dronów i amunicji krążącej na polu bitwy.

T-80BWM zachowuje standardowe uzbrojenie w postaci armaty gładkolufowej 2A46M-4 kalibru 125 mm, zdolnej do wystrzeliwania pocisków przeciwpancernych, odłamkowo-burzących oraz kierowanych pocisków przeciwpancernych (ATGM), takich jak 9M119 Refleks. Wersja 2023 otrzymała zmodernizowane systemy celownicze, w tym ulepszony celownik termowizyjny Sosna-U, który poprawia skuteczność w warunkach nocnych i przy złej widoczności. System kierowania ogniem został zoptymalizowany pod kątem precyzji i szybkiego reagowania na cele.

T-80BWM to potężny i nowoczesny czołg

Czołg napędzany jest przez turbinę gazową GTD-1250 o mocy około 1250 KM, co zapewnia T-80BWM wysoką mobilność i prędkość maksymalną do 70 km/h na drodze. Modernizacja Modelu 2023 obejmuje ulepszenia w układzie napędowym, które zwiększają niezawodność turbiny i zmniejszają zużycie paliwa. Dzięki temu czołg zachowuje swoją charakterystyczną zwrotność, co jest kluczowe w dynamicznych warunkach bojowych.

Wersja 2023 otrzymała także ulepszone systemy łączności i nawigacji, co pozwala na lepszą koordynację na polu bitwy. Dodano elementy maskowania termicznego, aby utrudnić wykrycie przez systemy termowizyjne. T-80BWM Model 2023 jest odpowiedzią na straty poniesione przez rosyjskie siły pancerne w wyniku ataków dronów i nowoczesnej broni przeciwpancernej. Jednak skuteczność klatek antydronowych pozostaje dyskusyjna, ponieważ mogą one ograniczać widoczność załogi i nie zapewniają pełnej ochrony przed bardziej zaawansowanymi systemami, jak Javelin czy NLAW.

T-80BWM Model 2023 to próba dostosowania klasycznego czołgu T-80 do realiów współczesnej wojny, z naciskiem na ochronę przed dronami i amunicją precyzyjną. Klatki antydronowe, ulepszony pancerz reaktywny i zmodernizowane systemy celownicze zwiększają jego potencjał, ale ograniczenia konstrukcyjne i wyzwania związane z nowymi technologiami wojennymi nadal wpływają na jego skuteczność. Czołg ten pozostaje ważnym elementem rosyjskich sił pancernych, choć jego rola w obliczu dynamicznie rozwijających się technologii budzi pytania o przyszłość klasycznych czołgów na polu bitwy.

