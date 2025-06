Opublikowany materiał pochodzi z 30 maja i pokazuje działania polowe specjalnej grupy operacyjnej "Koczewnik". Możemy na nim zobaczyć system laserowy ukryty pod siatką maskującą, który następnie zostaje wprowadzony do akcji przeciwko wrogim dronom rozpoznawczym. Choć już wcześniej pojawiały się doniesienia o użyciu przez Rosję technologii energii kierowanej (DEW - ang. Directed Energy Weapon), jest to pierwsza wizualizacja tego typu urządzenia w rosyjskich siłach.

Co ciekawe, system wygląda jak chiński Silent Hunter, znany również jako LASS (Low-Altitude Laser Defending System). To platforma obrotowa wyposażona w optyczne czujniki namierzające oraz laser o mocy 30 kW, za rozwój której odpowiada chińska Akademia Fizyki Inżynieryjnej. System ten charakteryzuje się możliwością niszczenia nisko latających niewielkich celów powietrznych z odległości do 1,5 kilometra, ale może być również wykorzystywany do oślepiania czujników wroga w odległości do 3 kilometrów.