Metoda opracowana przez zespół psychologów z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney wykorzystuje neurofeedback, czyli technikę, która pozwala użytkownikom uczyć się świadomej regulacji aktywności mózgu. Jak wynika z badania opublikowanego w kwietniowym wydaniu czasopisma The Journal of Pain, aż trzech z czterech uczestników odczuło znaczącą ulgę w bólu już pięć tygodni po zakończeniu terapii.

PainWaive to połączenie opaski EEG, która monitoruje fale mózgowe oraz aplikacji z grami treningowymi. Użytkownicy uczą się, jak modyfikować swoją aktywność mózgową, by zmniejszyć sygnały bólowe. W testach uczestniczyły cztery osoby cierpiące na neuropatię rogówkową, schorzenie objawiające się nadwrażliwością oczu, twarzy i głowy, niezwykle trudne do leczenia tradycyjnymi metodami. Podczas czterotygodniowego programu każda z osób odbyła 20 sesji neurofeedbacku. Oprócz samego systemu PainWaive, uczestnicy otrzymali też wskazówki dotyczące technik relaksacyjnych i mentalnych strategii wspomagających terapię.