Muszki owocówki od lat są nieocenionym narzędziem w badaniach genetycznych i neurobiologicznych . Ich mózg jest prosty, ale genetycznie zaskakująco podobny do ludzkiego, a co najważniejsze rozmnażają się szybko i łatwo poddają się manipulacjom. Jak wyjaśnia Travis Philyaw, autor badania opublikowanego na łamach czasopisma Journal of Neuroscience, dzięki temu badania na muszkach można przeprowadzać błyskawicznie:

Co jednak ciekawe, dotychczas na przeszkodzie badań stała… niechęć muszek owocowych do kokainy. Mimo wielokrotnych prób nie spożywały jej dobrowolnie, bo jak tłumaczą badacze, jest dla nich gorzkim toksycznym związkiem roślinnym: "Muszki absolutnie nie znoszą kokainy. Owady ewolucyjnie nauczyły się unikać toksyn roślinnych, a kokaina jest właśnie taką toksyną" - mówi prof. Adrian Rothenfluh.

To pozwoliło naukowcom sprawdzić, jak owady te reagują na narkotyk. I jak się okazuje, ich zachowania przypominają ludzkie, tzn. przy niskich dawkach zaczynają się intensywnie ruszać, a przy bardzo wysokich są dosłownie sparaliżowane - dokładnie jak my. Podkreślają, że to nowe odkrycie może radykalnie przyspieszyć identyfikację genów odpowiedzialnych za skłonność do uzależnień, a tym samym rozwój nowych terapii.