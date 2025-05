Fenazopirydyna to związek wykazujący działanie bakteriobójcze wobec bakterii Gram-dodatnich, słabiej wobec bakterii Gram-ujemnych, silnie i długotrwale znieczulające. W postaci chlorowodorku znalazł zastosowanie jako lek odkażający w zakażeniach układu moczowego, ale mamy tu do czynienia z lekiem starej generacji, wprowadzonym do lecznictwa przez Bernharda Jossa już w 1932 roku.