Stworzyli innowacyjny chip. Naśladuje ludzkie naczynia krwionośne

To nie tylko inżynieryjny majstersztyk, ale także potencjalna alternatywa dla badań na zwierzętach i nowe narzędzie do testowania leków i analizowania mechanizmów chorób naczyniowych. Do tej pory większość modeli wykorzystywanych w badaniach przypominała proste liniowe kanały, które w żaden sposób nie oddają złożoności ludzkiego układu naczyniowego. Zespół pod kierownictwem dra Abhisheka Jaina, prof. inżynierii biomedycznej oraz studentki Jennifer Lee, postanowił to zmienić.

Chcieliśmy uchwycić rzeczywistość - takie elementy jak rozgałęzienia, tętniaki czy zwężenia, które mają ogromny wpływ na przepływ krwi i rozwój chorób naczyniowych

Chip, który żyje

Nowy chip naczyniowy powstał z użyciem komórek śródbłonka, naturalnej "wyściółki" naczyń krwionośnych. Dzięki temu badacze mogą obserwować, jak przepływ krwi wpływa na zachowanie komórek i jak rozwijają się różne schorzenia, w tym miażdżyca czy tętniaki. Co więcej, zespół planuje wzbogacić chip o inne typy komórek, co przybliży model do żywego systemu biologicznego.

Rozwiń

Nowy wymiar badań… dosłownie

Zespół badawczy mówi już o stworzeniu "czwartego wymiaru" w technologii organów-na-chipie. To nie tylko struktura i przepływ, ale także ich dynamiczna interakcja w realistycznej architekturze naczyń. Dzięki temu naukowcy mogą tworzyć modele testowe dostosowane do konkretnych pacjentów, co w przyszłości może umożliwić personalizację terapii.

To ogromny krok w stronę bardziej precyzyjnych i efektywnych metod leczenia chorób układu krążenia

Projekt uzyskał wsparcie m.in. amerykańskiego programu wojskowych badań medycznych (U.S. Army Medical Research Program), NASA, NIH oraz FDA. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Lab on a Chip.

Wiadomo, co zabierze w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski Polsat Polsat