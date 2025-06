To pierwszy taki przypadek. Generator wideo Sora od OpenAI trafia w ręce zwykłych użytkowników i to zupełnie za darmo . Wszystko za sprawą Microsoftu, który właśnie zintegrował technologię Sora z mobilną aplikacją Bing . Jak informuje firma, nowa funkcja o nazwie Bing Video Creator pozwala tworzyć krótkie filmy na podstawie poleceń tekstowych i jest dostępna bezpłatnie dla każdego, kto zaloguje się na konto Microsoft.

To przełom w dostępie do zaawansowanej sztucznej inteligencji. OpenAI ograniczyło Sora do wybranych partnerów i płatnych klientów, ale Microsoft (strategiczny inwestor OpenAI) jako pierwszy oferuje darmowy generator wideo AI oparty na tej technologii.