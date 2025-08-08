Koleje Dolnośląskie przewiozły 150-milionowego pasażera.

Koleje Dolnośląskie zostały powołane do życia kilkanaście lat temu i ich właścicielem jest samorząd województwa dolnośląskiego. Pierwsze żółtobiałe pociągi wyruszyły w regularne trasy pod koniec 2008 r. W pierwszym roku działalności spółka przewiozła niecałe 335 tys. pasażerów. Dziś sytuacja wygląda zupełnie lepiej.

Koleje Dolnośląskie przewiozły ponad 150 mln pasażerów

W czwartek Koleje Dolnośląskie ogłosiły, że przewiozły 150-milionwego pasażera, który podróżował żółtobiałym pociągiem w dniu 7 sierpnia. To spektakularny wynik, który potwierdza rosnące zainteresowanie Polaków koleją.

150 milionów pasażerów to symbol zaufania Dolnoślązaków do Kolei Dolnośląskich. To również potwierdzenie, że nasze inwestycje w nowoczesną kolej przynoszą konkretne efekty i realnie poprawiają jakość komunikacji mieszkańców całego regionu

"Konsekwentnie stawiamy na rozwój transportu i nie zwalniamy tempa!" - dodaje marszałek województwa dolnośląskiego.

Spółka rośnie w siłę. Obecnie żółtobiałe pociągi jeżdżą w trzech województwach, a wkrótce dołączy do nich czwarte. Składy Kolei Dolnośląskich przekraczają również granice z Niemcami i Czechami. Obecnie przewoźnik ma 88 pojazdów, a niedługo bydgoska PESA dostarczy kolejne 30.

Pociągi Kolei Dolnośląskich docierają do kolejnych miejscowości w Polsce

Samorząd województwa dolnośląskiego inwestuje w kolej niemałe pieniądze. W ten sposób udało się m.in. przywrócić połączenia z Karpaczem (po 25 latach przerwy) czy Trzebnicą, Sobótką, Bielawą lub Lubinem.

Cieszymy się, że miliony pasażerów wybrało Koleje Dolnośląskie jako swój codzienny środek transportu. To dla nas ogromny powód do dumy, ale i motywacja do dalszego rozwoju. Taki wynik to najlepszy dowód na to, że zaufanie do KD rośnie, a komfort i jakość podróży, które oferujemy, spełniają oczekiwania Dolnoślązaków i turystów odwiedzających nasz region

Rekordowy wynik w skali roku Koleje Dolnośląskie ustanowiły w 2024 r., kiedy to żółtobiałymi pociągami wybrało się w podróż ponad 22,5 mln pasażerów. Zarząd spółki wierzy, że ten rok będzie jeszcze lepszy i uda się uzyskać nowy rekord.

Warto dodać, że jedna z najbardziej obleganych tras kolejowych w Polsce, czyli Wrocław - Legnica jest obsługiwana właśnie przez Koleje Dolnośląskie. Ponadto przewoźnik chce wprowadzić stałe połączenia z Czechami, które obecnie odbywają są sezonowo.

