Zapewne wiele osób myśląc o pracy archeologa ma przed oczami Indianę Jonesa przeczesującego niebezpieczne korytarze grobowca, w którym czyha cała sterta zagrożeń. A być może na końcu jest jakiś skarb... albo chociaż starzec lub rycerz do pokonania z pucharem.

Choć prawda o odkryciach archeologicznych bywa zupełnie inna, to ta dziedzina nauki jak mało która rozpala wyobraźnię. Odkrywając nieznane fragmenty można trafić na ślady starożytnej cywilizacji, potwierdzić istnienie miejsca, które dotychczas wszyscy uważali za legendę, ale też poznań życie dawnych społeczności.

Obecna archeologia to nie tylko szpachelki, pędzle i łopaty. Już nawet zwykły aparat nie robi na nikim wrażenia. Obecni badacze i odkrywcy używają nowoczesnej technologii, która pozwala na przeczesywanie dużych obszarów bez konieczności usuwania roślinności, zanim jeszcze pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię.

Chcesz sprawdzić jak wielkim miłośnikiem archeologii jesteś? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź się.

Największe odkrycia archeologiczne Rozpocznij quiz

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News