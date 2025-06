WhatsApp stawia na prywatność. Będzie można ukryć numery telefonów.

Po wejściu w profil użytkownika komunikatora WhatsApp widoczna jest nie tylko nazwa kontaktu, ale także jego numer telefonu. Meta w końcu pozwoli go ukryć . Stanie się to możliwe za sprawą nowego systemu nazw opartych na nickach. Jak to ma działać?

Utworzony identyfikator będzie także wyświetlany w czatach z innymi użytkownikami oraz na liście połączeń. Meta planuje jednak pewne ograniczenia. Nick będzie mógł składać się z od 3 do 30 znaków i musiał zawierać co najmniej jedną literę. Ponadto niedozwolone będą pewne znaki oraz frazy, w tym skrót .com, co ma zapobiegać podszywaniu się czy oszustwom.