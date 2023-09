Oszust wykradł twój numer telefonu. Co może z nim zrobić?

Spis treści: 01 Kradzież numeru telefonu. Co może się stać?

Kradzież numeru telefonu. Co może się stać?

Najczęstszym obiektem zainteresowania złodziei danych osobowych są numery PESEL, loginy i hasła do np. usług bankowych czy kont społecznościowych. Te dane pozwalają zalogować się do różnych miejsc w sieci, jak również przeprowadzić skuteczną weryfikację naszej osoby. Warto chronić swój numer PESEL - złodziej może go użyć np. do zaciągnięcia pożyczki w banku.

Numer PESEL, tak samo jak numer i seria dowodu osobistego pozwalają na bezproblemową identyfikację naszej osoby. Nie chcemy, aby te informacje wpadły w niepowołane ręce. A co z numerem telefonu? Podajemy go przecież w wielu miejscach. Miejsce na numer telefonu znajdziemy w formularzach kontaktowych, podczas zakładania profili w sklepach internetowych i nie tylko. Czy kradzież numeru telefonu jest niebezpieczna?

Vishing - co to jest?

Numery telefonów trafiają w ręce złodziei najczęściej po wyciekach z różnych firm. To z naszego punktu widzenia bardzo zła sytuacja, bo nie dość, że oszuści mają bazę numerów telefonów, to mogą je łatwo połączyć z naszym imieniem i nazwiskiem. Wiedzą też, gdzie i z jakich usług korzystaliśmy. W tej sytuacji mają spore pole do popisu.

Wystarczy bowiem skontaktować się z daną osobą na podany numer telefonu i przedstawić się jako pracownik banku, policjant czy osoba, która chce "zadbać o bezpieczeństwo danych". Scenariuszy jest cała masa, a cel jest jeden - wyłudzenie kolejnych danych. Najpierw wzbudzone zostanie zaufanie. Osoba podająca się np. za pracownika firmy doskonale wie, że korzystaliśmy z danych usług, tym samym zdobywa nasze zaufanie. W rzeczywistości chodzi o wyciągnięcie niezbędnych informacji.

Nie oznacza to jednak, że mamy ignorować jakiekolwiek próby kontaktu ze strony firm czy banków. Należy jednak pamiętać, że przedstawiciele nigdy nie będą prosić nas o podanie hasła czy numeru PESEL przez telefon. Weryfikacja takiego numeru odbywać się może np. w placówce banku, jednak nigdy przez rozmowę telefoniczną. Jeżeli usłyszymy w słuchawce prośbę o przekazanie tak wrażliwych danych, warto czym prędzej skonsultować się z bankiem, np. przez czat w aplikacji czy na żywo w siedzibie.

Sama znajomość naszego numeru telefonu nie musi oznaczać, że spotka nas jakaś krzywda. Jest to jednak dobry sposób dla oszustów na pozyskanie kolejnych, bardziej wrażliwych danych. Te mogą być wykorzystywane do woli.

Jak sprawdzić, czy moje dane wyciekły?

Jest sposób aby dowiedzieć się, czy nasze dane znalazły się w którymś z wycieków w sieci. Są strony internetowe zbierające informacje o wyciekach danych. Pozwalają na prostą weryfikację tego, czy informacje na nasz temat znalazły się w którymś zestawie możliwym do znalezienia w sieci.

Co zrobić, jeżeli padliśmy ofiarą któregoś wycieku? Warto jak najszybciej zmienić hasła na takie, które są trudne do złamania. Dodatkowo, świetną metodą na ochronę prywatności w internecie jest ustawianie dwuskładnikowych weryfikacji, np. poprzez rozmowę telefoniczną czy specjalny token elektroniczny.