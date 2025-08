Po pandemii COVID-19 lekarze zauważyli niepokojący wzrost liczby nawrotów nowotworów, co skłoniło ich do pilnego przyjrzenia się sprawie. Analizy dużych baz danych i eksperymenty na myszach przyniosły zaś bardzo niepokojące wnioski - istnieje związek między rakiem i wirusami. "Uśpione komórki rakowe są jak żar pozostawiony w wygaszonym ognisku, a wirusy oddechowe to silny podmuch wiatru, który znów roznieca płomień - tłumaczy genetyk molekularny James DeGregori z Uniwersytetu Kolorado.