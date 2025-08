Co wiemy o nowym wariancie COVID-19 XFG? Eksperci oceniają zagrożenie

Nowy wariant COVID-19 atakuje USA, stając się trzecim najczęściej występującym szczepem tego lata. XFG, potocznie znany jako "Stratus", po raz pierwszy został wykryty w Azji Południowo-Wschodniej w styczniu, jednak do maja stanowił mniej niż 1 proc. przypadków w Stanach Zjednoczonych. Szacunki wskazywały jednak, że będzie on dotyczyć nawet 14 proc. przypadków.

Chociaż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dodała wariant XFG do swojej listy obserwacyjnej, raport z końca czerwca mówi o "niewielkim" zagrożeniu w skali globalnej. Dodano w nim również, że obecnie zatwierdzone szczepionki przeciwko COVID-19 nadal mogą być skuteczne w przypadku tego wariantu.

XFG to połączenie wariantów COVID-19 F.7 i LP.8.1.2, z których ten ostatni jest obecnie drugim najpowszechniejszym szczepem w USA. Mutacje XFG pozwalają mu zwiększać zdolność do unikania odpowiedzi immunologicznej. Jednocześnie eksperci uspokajają, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że XFG powoduje cięższy przebieg choroby lub znacząco odmienne objawy niż wcześniejsze warianty, takie jak Nimbus, który powodował silny ból gardła, jak pisaliśmy w czerwcu.