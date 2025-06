COVID-19 nie przestaje się rozwijać. Co jakiś czas pojawiają się nowe szczepy, które różnią się od siebie poziomem zakaźności, objawami oraz odpornością na dostępne szczepionki.

Obecnie brytyjskie gazety ostrzegają przed nowym szczepem Nimbus, przez który wzrasta liczba zachorowań COVID-19. Według danych opublikowanych przez brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA), w okresie od 12 do 25 maja 2025 roku prawie 4 proc. testów sekwencjonowanych w laboratorium zostało zidentyfikowanych jako NB1.8.1 (szczep Nimbus), natomiast szczepy LP.8.1.1 i XFG wciąż były dominującymi (po prawie 20 proc.).

Nimbus pojawił się w styczniu 2025 roku w Azji i zaczął się szybko rozprzestrzeniać, jednak nie powodował cięższego przebiegu choroby w porównaniu do innych krążących wariantów. Zgodnie z badaniami Nimbus wykazuje silną zakaźność w komórkach hodowanych w laboratorium, co może sugerować jego dobre przygotowanie do rozprzestrzeniania się.