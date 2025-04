Pasażerowie luksusowego liniowca oceanicznego Queen Mary 2 z pewnością mocno żałują, że przełomowa doustna szczepionka, o której pisaliśmy ostatnio, nie jest jeszcze dostępna , bo muszą mierzyć się z epidemią norowirusa powodującego dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Wyjaśnijmy, że norowirusy to grupa wirusów ssRNA z rodziny kaliciwirusów, która może być przyczyną wirusowego zakażenia przewodu pokarmowego. Objawia się ono takimi dolegliwości jak wymioty, biegunka i bóle brzucha, rzadziej występują gorączka, dreszcze i bóle głowy, które pojawiają się od 12 do 48 godzin od momentu zakażenia.

Zachorowania z reguły charakteryzują się łagodnym przebiegiem, ale mogą też wystąpić nagle i powodować duże odwodnienie. Większość osób wraca do zdrowia w ciągu dwóch do trzech dni, ale zakażenie może stanowić zagrożenie dla małych dzieci, osób starszych i osób z osłabionym układem odpornościowym (co roku odnotowuje się około 685 milionów przypadków na świecie i 200 tysięcy zgonów).