Spór rozpoczął się 10 lat temu , kiedy turysta Bogdan Achimescu, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zakwestionował zasadność pobierania opłaty miejscowej w Zakopanem. Argumentował, że jakość powietrza w mieście nie spełnia wymogów określonych w przepisach, które pozwalają na pobieranie takiej opłaty. W 2018 roku NSA przyznał mu rację, uznając, że miasto nie spełniało wymaganych norm klimatycznych. Mimo to Zakopane kontynuowało pobieranie opłat, powołując się na inne podstawy prawne.

W 2023 roku WSA ponownie uznał, że opłaty miejscowe w Zakopanem są pobierane nielegalnie. Sprawa trafiła do NSA, który 1 kwietnia 2025 roku oddalił skargę miasta. Sąd podkreślił, że zgodnie z przepisami opłata miejscowa może być pobierana tylko w miejscowościach turystycznych , gdzie powietrze spełnia określone normy. Zakopane, mimo poprawy jakości powietrza od 2022 roku, nadal nie spełniało tych wymogów.

Burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, wyraził rozczarowanie wyrokiem, argumentując, że miasto ponosi konsekwencje zanieczyszczenia powietrza w całym regionie, mimo że samo stara się dbać o jego jakość. Opłata miejscowa przynosiła miastu ok. 5 milionów złotych rocznie , które były przeznaczane na rozwój infrastruktury turystycznej. Filipowicz zapowiedział, że miasto zamierza wprowadzić nową uchwałę umożliwiającą pobieranie opłat na innych zasadach oraz lobbować za wprowadzeniem podatku turystycznego.

Sprawa Zakopanego pokazuje, jak ważne jest przestrzeganie przepisów i dbanie o jakość środowiska w miejscowościach turystycznych, które później determinują możliwość czerpania korzyści z unikalnych walorów klimatycznych. Wyrok NSA może być impulsem do zmian w podejściu do opłat miejscowych w całym kraju. Przeciwnicy tego typu opłat uważają, że większość miejscowości w Polsce, które obciążają finansowo turystów w tej kwestii, robi to w tak nielegalny sposób jak Zakopane.