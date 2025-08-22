Rosyjskie myśliwce wielozadaniowe Su-35S dają się we znaki ukraińskiej armii od początku wojny. Te maszyny każdego dnia polują na ukraińskie samoloty F-16 czy MiG-29 oraz zrzucają dziesiątki bomb na pozycje żołnierzy armii Kijowa. Okazuje się, że Kreml postanowił nieco unowocześnić swoje samoloty, by jeszcze precyzyjniej atakowały ukraińskie cele. Koncern zbrojeniowy UAC ogłosił właśnie wysłanie do sił powietrznych kolejnej dużej partii tych maszyn.

Mowa o trzech sztukach. Jest to duża dostawa jak na Rosję, ponieważ ostatnio takie wydarzenie miało miejsce blisko trzy miesiące temu. W tym roku do sił powietrzno-kosmicznych trafiło tylko siedem sztuk tych maszyn. Kreml zmaga się z problemami w dostępie do części do samolotów i ten fakt bardzo spowalnia produkcję. Informacje wskazują, że samoloty otrzymały najnowsze systemy walki radio-elektronicznej i mogą używać nowych pocisków powietrze-powietrze o zwiększonym zasięgu, K-77M.

Eksperci podali, że samoloty przeszły pełen cykl testów fabrycznych w różnych trybach pracy, zanim zostały wysłane do armii. Co ciekawe, myśliwce Su-35S już znajdują się na macierzystych lotniskach i mogą brać udział w działaniach bojowych. Budowa tych samolotów w Federacji Rosyjskiej jest częścią dużego zamówienia obronnego, ogłoszonego w 2024 roku, którego realizacja ma się zakończyć do 2030 roku.

Eksperci tłumaczą, że nowe możliwości pozwolą zintensyfikować ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną miast. To bardzo zła wiadomość dla naszych wschodnich sąsiadów. Chociaż w ostatnich miesiącach Ukraińcom udało się w wielu spektakularnych atakach zniszczyć kilkanaście tego typu samolotów, to jednak Kreml ma ich jeszcze grube dziesiątki, a w trakcie produkcji jest kolejne kilkanaście maszyn.

Su-35S to potężny myśliwiec wielozadaniowy

Su-35S to zaawansowany rosyjski myśliwiec wielozadaniowy generacji 4++, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja jako modernizacja legendarnego Su-27. Samolot napędzany jest dwoma silnikami turbowentylatorowymi Saturn AL-41F1S z wektoryzacją ciągu, co umożliwia osiąganie prędkości maksymalnej do Mach 2,35 (około 2500 km/h) na dużej wysokości oraz supermaneuverability, czyli zdolność do wykonywania ekstremalnych manewrów, takich jak "kobra Pugaczowa".

Masa startowa wynosi do 34,5 tony, a zasięg operacyjny bez tankowania w powietrzu sięga 3600 km. Wyposażony w radar Irbis-E typu PESA (Passive Electronically Scanned Array), Su-35S może wykrywać cele powietrzne na odległość do 400 km i śledzić jednocześnie do 30 z nich, co czyni go skutecznym w walce powietrznej i atakach naziemnych.

Nowe pociski na pokładach Su-35S

Kluczowym elementem Su-35S jest zintegrowany system awioniki, w tym cyfrowy kokpit z wyświetlaczami wielofunkcyjnymi i systemem fly-by-wire, który poprawia sterowność i redukuje obciążenie pilota. Samolot może przenosić do 8 ton uzbrojenia na 12 punktach podwieszeń, w tym pociski powietrze-powietrze R-77, powietrze-ziemia Ch-31 czy bomby kierowane KAB-500.

Ciekawostką jest zastosowanie technologii stealth w ograniczonym zakresie, takich jak materiały absorbujące fale radarowe na krawędziach natarcia, co zmniejsza sygnaturę radarową w porównaniu do starszych modeli. Su-35S wyposażono również w systemy zakłócania elektronicznego i optoelektroniczny system wykrywania celów OLS-35, pozwalający na pasywne namierzanie wrogich samolotów bez użycia radaru, co zwiększa szanse na zaskoczenie przeciwnika.

Armia ma dostać w tym roku kilkanaście Su-35S

Su-35S zadebiutował w służbie rosyjskich sił powietrznych w 2014 roku i szybko stał się symbolem nowoczesnej rosyjskiej awiacji, z eksportem do krajów takich jak Chiny (jako Su-35SK) czy Indonezja. Ciekawostką jest, że podczas testów w 2013 roku samolot wykonał lot na dystansie ponad 7000 km z tankowaniem w powietrzu, demonstrując wyjątkową wytrzymałość.

W konflikcie w Syrii od 2015 roku Su-35S odegrał kluczową rolę w operacjach przeciwko celom naziemnym, a w inwazji na Ukrainę w 2022 roku brał udział w misjach eskorty i zwalczania lotnictwa przeciwnika, choć poniósł straty z powodu ukraińskich systemów obrony powietrznej. Inną intrygującą ciekawostką jest fakt, że Su-35S był inspiracją dla fikcyjnych maszyn w grach wideo i filmach, podkreślając jego ikoniczny status w kulturze popularnej.

***

