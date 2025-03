"Jelitówka" pokonana? Obiecujące testy szczepionki w tabletce

Większość ludzi dochodzi do siebie po zakażeniu norowirusem w ciągu kilku dni, jednak dla niektórych grup może on stanowić poważne zagrożenie. To właśnie dlatego naukowcy pracują nad szczepionkami, które mają chronić przed zachorowaniem - dziś poznajemy wyniki niewielkiego badania klinicznego jednej z nich, która przybiera postać wygodnej do podania tabletki.