Eksperci ds. chorób zakaźnych biją na alarm - świat stoi w obliczu najwyższego od 70 lat ryzyka wybuchu globalnej epidemii żółtej febry. Choroba, która od wieków pustoszyła Afrykę i Ameryki, może wkrótce dotrzeć do gęsto zaludnionego regionu Azji i Pacyfiku , gdzie żyje ponad dwa miliardy ludzi i stać się jej nowym epicentrum.

Głównym wektorem żółtej febry są komary z gatunków Aedes, które już występują w dużej części Azji. Choć nie przenoszą jeszcze wirusa, wystarczy jedna zakażona osoba, która po powrocie z podróży zostanie ukąszona przez lokalnego komara, by uruchomić niebezpieczny łańcuch transmisji. Co więcej, eksperci ostrzegają, że choroba mogłaby być początkowo mylona z dengą, co opóźniłoby reakcję i sprzyjało rozprzestrzenieniu się epidemii.