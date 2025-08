Badanie przeprowadzone przez zespół Monash University i RMIT objęło 36 608 uczestników w wieku od 40 do 69 lat, którzy byli obserwowani średnio przez 13,9 roku . Uczestnicy raportowali częstotliwość spożywania napojów słodzonych cukrem (SSB) oraz sztucznie słodzonych (ASB).

Co istotne, po uwzględnieniu wskaźnika BMI i proporcji talii do bioder, związek między cukrem a cukrzycą osłabł, wskazując, że otyłość jest głównym czynnikiem ryzyka w tej grupie. W przypadku sztucznych słodzików efekt utrzymywał się nadal, co sugeruje niezależny wpływ metaboliczny, wykraczający poza samą masę ciała.