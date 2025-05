Ludzie chętnie korzystają z ChatuGPT i innych dużych modeli językowych (LLM). Stały się one pomocnikami w codziennych zadaniach w różnych kategoriach: planowanie posiłków i czasu wolnego, liczenie domowego budżetu czy szukanie pomysłów na prezenty urodzinowe. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że wygoda w wyszukiwaniu informacji wiąże się z zagrożeniami utraty prywatności.

Nie musisz umieć kodować, aby uzyskać szczegółowe informacje na dany temat: wystarczy wpisać zapytanie, a wybrany LLM ci odpowie. Jednak przez to, że to takie proste, może być również niebezpieczne. Wystarczy, że ktoś poprosi o szczegółowy profil osoby, a model może wygenerować zaskakująco dokładny raport. Oczywiście istnieją zabezpieczenia, a LLM często odrzuca pewne prośby, to zdarza się, że sprytnie sformułowane polecenie ominie te ograniczenia.