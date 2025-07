Magiczne grzybki leczą depresję i spowalniają neurodegenerację. A co z długowiecznością?

Owiana aurą tajemniczości, deprecjonowana przez polityków przez dziesięciolecia i odzyskująca dobre imię dzięki staraniom naukowców oraz terapeutów. Substancja zawarta w tzw. magicznych grzybkach może nie tylko wywoływać stany rozszerzonej świadomości, ale także leczyć i regenerować ciało oraz spowalniać procesy starzenia. Aby jednak móc w ogóle badać tę substancję, naukowcy potrzebują zgody. Coraz częściej jednak udaje im się ją zdobyć. W niektórych krajach jest już zdekryminalizowana, a także dozwolona w użyciu terapeutycznym.

Naukowcy z wydziałów medycznych na Uniwersytecie Emory w Atlancie oraz Baylor College of Medicine w Houston dokonali kolejnego odkrycia świadczącego o wysokim potencjale terapeutycznym grzybowego specyfiku. Nie chodzi jedynie o leczenie zaburzeń psychicznych czy wspieranie neurogenezy, lecz o funkcję przeciwstarzeniową. Efekt odmładzający zbadano w kontekście zarówno komórek, jak i całego organizmu.

"Psylocybina, naturalnie występujący składnik psychodeliczny produkowany przez grzyby halucynogenne, zwróciła na siebie uwagę za sprawą znaczących dowodów na jego potencjał terapeutyczny w leczeniu szeregu schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych. Choć działające u podstaw mechanizmy molekularne pozostają enigmatyczne, kilka badań eksplorowało jej wpływ systemowy. My dostarczyliśmy pierwszy dowód eksperymentalny na to, że leczenie psylocyną (aktywnym metabolitem psylocybiny) promuje zwiększoną długowieczność u starych myszy, co sugeruje, że psylocybina może być silnym środkiem geroprotekcyjnym" - piszą autorzy.

Badacze przypominają, że dotąd opublikowano ponad 150 studiów klinicznych, w których badano użycie tej substancji w psychiatrii (leczenie depresji, zaburzeń lękowych i uzależnień), chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera), leczeniu bólu i nie tylko. Wspominają także, że już jedna dawka tego środka niweluje objawy psychiczne i fizjologiczne na długi czas - nawet do 5 lat. W nowym badaniu naukowcy skupili się jednak na innych aspektach.

Psylocyna spowalnia starzenie się komórek człowieka nawet o 57%

Badacze postanowili sprawdzić, jak psylocyna wpływa na starzenie się komórek. Wykorzystali do tego model replikujący starzenie się komórek oparty na fibroplastach. Badania przeprowadzono in vitro, czyli poza organizmem. Po podaniu środka w ilości 10 μM okazało się, że długość życia komórek wydłużyła się o 29%. Przy wyższej dawce 100 μM długość życia fibroplastów wydłużyła się aż o 57%. Terapia poskutkowała również podwyższeniem poziomu sirtuiny 1 (enzymu SIRT1, pełniącego kluczową rolę w regulacji starzenia się, metabolizmu i odpowiedzi na stres komórek), a także obniżeniem poziomów stresu oksydacyjnego.

Terapia psylocyną spowolniła starzenie ludzkich komórek w testach in vitro Kato, K., Kleinhenz, J.M., Shin, YJ. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Skuteczność tej terapii jest zależna zarówno od dawki substancji, jak i pochodzenia komórek. Fibroblasty płodowe są bardziej podatne na dobroczynne działanie niż te od dorosłych. Widać jednoznacznie, że testy in vitro wypadły pomyślnie i starzenie się komórek zostało mocno spowolnione. A co mówią testy in vivo?

Ta substancja wydłuża życie myszy. Czy działa też na ludzi?

Działanie substancji czynnej zawartej w grzybach sprawdzono także na żywych organizmach. Naukowcy zbadali, jak wpływa on na długowieczność myszy. Do testów wybrano starsze samice w wieku 19 miesięcy, co odpowiada ludzkiemu wiekowi 60-65 lat. Najpierw podano im mniejszą dawkę (5 mg/kg masy ciała), a następnie co miesiąc podawano dużą dawkę (15 mg/kg). W sumie myszy przyjęły 10 dawek.

Podana substancja wydłużyła życie myszy, działając przeciwstarzeniowo. Poprawił się także wygląd ich futra Kato, K., Kleinhenz, J.M., Shin, YJ. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Co ciekawe, badacze zaobserwowali, że po 30 minutach od podania myszy zaczęły szybko poruszać głowami z boku na bok (tzw. head-twitch reponse, HTR), co u gryzoni laboratoryjnych jest powiązane z aktywacją receptora serotoninowego 5-HT 2A i występuje także po podaniu innych psychodelików. Oznacza to, że substancje z tej grupy oddziałują psychoaktywnie również na myszy i szczury. Badanie jednak skupiło się na czymś innym.

"Myszy, którym podano psylocybinę, zademonstrowały znacząco wyższą przeżywalność (80%) w porównaniu do grupy kontrolnej (50%). Choć nie zmierzono tego ilościowo, myszy leczone psylocybiną wykazały poprawę fenotypową w ogólnej jakości futra, w tym jego porostu i redukcji siwych włosów w porównaniu do myszy z grupy kontrolnej. Podsumowując, dostarczyliśmy pierwszego dowodu eksperymentalnego, demonstrującego, że leczenie psylocybiną może zwiększyć przeżywalność u podstarzałych myszy" - piszą autorzy badania.

Zdaniem autorów ich odkrycie potwierdza hipotezę korzystnego wpływu badanej substancji na telomery, czyli fragmenty znajdujące się na końcach chromosomów, które chronią je przed uszkodzeniem w trakcie podziału komórki. Ich skrócenie jest związane właśnie ze starzeniem się. Póki co nie wiadomo, czy taki sam efekt anti-aging może też zachodzić u ludzi. Testy in vitro na ludzkich komórkach oraz in vivo na żywych myszach zdają się obiecujące. Polskie prawo zabrania jednak posiadania tego środka przez osoby nieuprawnione, więc odradzamy testy na własną rękę.

Źródło: Kato, K., Kleinhenz, J.M., Shin, YJ. et al. Psilocybin treatment extends cellular lifespan and improves survival of aged mice. npj Aging 11, 55 (2025). https://doi.org/10.1038/s41514-025-00244-x

