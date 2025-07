Misja "Commercial GTO-1", którą w niedzielę 13 lipca o godzinie 1:34 AM czasu lokalnego rozpoczął SpaceX, owiana była początkowo tajemnicą. Rakieta wystartowała w środku nocy ze Space Launch Complex 40 (SLC-40) na Florydzie, wznosząc na orbitę nieznany ładunek. Do końca nie wiadomo było, co to jest.

Start rakiety w środku nocy transmitował na żywo SpaceX. Firma ukryła, jaki jest jej cel oraz ładunek. Na stronie internetowej przedsiębiorstwa kosmicznego możemy jedynie przeczytać, że "w niedzielę 13 lipca o godzinie 1:04 AM czasu ET Falcon wystartował w ramach komercyjnej misji GTO-1 ze Space Launch Complex 40 (SLC-40) w Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie". Dla tej rakiety pierwszego stopnia Falcon 9 był to 13 lot. Wcześniej wyniosła ona misje Crew-8, Polaris Dawn, CRS-31, Astranis: From One to Many, IM-2 oraz siedem misji Starlink.