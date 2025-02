Tak zwana łączność radiowa punkt-punkt, która wymaga wyraźnej linii widzenia między antenami nadawczą i odbiorczą, od zawsze stanowiła podstawę komunikacji zarówno na powierzchni, jak i łącza powrotnego z Ziemią - już od czasu programu Apollo. Ten punktowy protokół komunikacyjny nie stanowił wcześniej większego wyzwania, jako że nie było aż tak wielu punktów do połączenia. Zwykle był to pojedynczy statek kosmiczny, lądownik czy łazik komunikujący się z Ziemią. Nie musiały one też wysyłać zbyt wielu danych.

Być może tylko jedna sieć w pudełku, jedna wieża będzie w stanie w pełni pokryć to zapotrzebowanie, a może będziemy potrzebować ich wielu. Nie będzie się to różnić od tego, co widzisz w naziemnych sieciach komórkowych.

Na przeszkodzie mogą też stać kwestie regulacyjne. Istnieją częstotliwości radiowe, które przyjęto na arenie międzynarodowej do wspierania misji księżycowych, a pasmo LTE do nich nie należy. Przepisy radiowe ITU-R zabraniają np. wykorzystania częstotliwości 4G na powierzchni oraz w pobliżu Księżyca.

Co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? Jeśli kiedyś będziesz mieć szczęście i polecisz na Księżyc, to twój smartfon powinien działać normalnie - tak samo jak na Ziemi. Będzie on jednak musiał zostać wpisany na listę zatwierdzonych urządzeń. I będziesz potrzebować księżycowej karty SIM.