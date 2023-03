Wiadomo, że Ofek-13 to satelita TecSAR 3. Jak sama nazwa wskazuje wykorzystuje ona technologię radaru z aparaturą syntetyczną (SAR). Jest to sprytny mechanizm, tworzący najdokładniejsze zdjęcia z orbity.

Standardowo, aby radar generował obraz z dużą rozdzielczością, potrzebuje on większej anteny, co często jest niepraktyczne na orbicie. SAR zaś tworzy jeden większy obraz za pomocą kilku mniejszych w trakcie dłuższego ruchu. Działa to tak, że np. SAR umieszczony na izraelskim satelicie nadaje i odbiera sygnały podczas lotu orbitalnego, tworząc obrazy terenu. Te zaś łączy ze sobą w jeden dokładny obraz o większej rozdzielczości.

W ten sposób Ofek-13 tworzy obrazy satelitarne o rozdzielczości zbliżonej do tradycyjnych zdjęć, z dokładnością do 0,5 metra. Ma przy tym przewagę możliwości operowania całą dobę niezależnie od pogody.

Zdjęcie Grafika koncepcyjna satelity TecSAR produkcji Israel Aerospace Industries. Sygnały radarów mogą przebijać się przez chmury i nie są zakłócane przez warunki atmosferyczne. To ich przewaga nad zwykłymi zdjęciami satelitarnymi / @ILAerospaceIAI / Twitter

Ofek-13 będzie więc dosłownie okiem Izraela, które nigdy nie zamknie się nad Bliskim Wschodem. Zwiększa to bezpieczeństwo państwa, ale także rodzi obawy, wobec obecnej sytuacji.

Narzędzie do szpiegowania wroga

Wzmocnienie wywiadu wojskowego to obecnie jedno z kluczowych założeń Izraela wobec coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej. Iran zwiększa swoją aktywność w regionie, przez co naturalnie Tel Awiw odczuwa niepokój.

Ofek-13 ma zapewnić bezpieczeństwo Izraela nieważne czy przyjdzie z zewnątrz, czy z wewnątrz kraju. Na pewno więc będzie wykorzystywany do szpiegowania terenów spornej Palestyny. Możliwe też, że Ofek-13 zostanie wykorzystany do obserwacji samego Izraela podczas obecnych protestów, w ramach kontroli własnych obywateli.

Trudno stwierdzić, czy Tel Awiw posunąłby się do takiego kroku. Pewnym jest jednak, że posiada teraz niezwykle ważne narzędzie, do wykrywania wszelkiego niebezpieczeństwa.