Według prognozy synoptycznej IMGW-PIB METEO POLSKA na 13 lipca padać będzie praktycznie we wszystkich województwach. Mocne zachmurzenie wystąpi niemalże w całej Polsce, co może popsuć plany wakacyjne osobom, które wybrały się teraz na letni urlop. Suma opadów wyniesie 15-35 mm, a temperatura w dzień - 20-27 °C. Prognozuje się przejaśnienia. Lokalnym burzom towarzyszyć może gradobicie. Prognoza nie przewiduje dużego wiatru, choć miejscami może on być porywisty, osiągając prędkość do 75 km/h.