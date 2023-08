Alert RCB. Co to jest i czy można go wyłączyć?

Alerty RCB to wiadomości ostrzegawcze, które informują nas o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej. Przesyłane są do wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych w obrębie sieci, którzy znajdują się na obszarze objętym potencjalnym zagrożeniem. Kto wysyła alert RCB i czy można je wyłączyć?

