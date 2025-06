Marsylia walczy z nielegalnym Airbnb - w porównaniu rok do roku liczba mieszkań na wynajem drastycznie rośnie (w 2023 r. do wynajęcia krótkoterminowego było 13 000 mieszkań, co stanowiło wzrost o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim). Walka to dobre słowo - burmistrz Benoît Payan wciela w życie mechaniczne usuwanie skrzynek na klucze z przestrzeni publicznej (po wcześniejszym ostrzeżeniu).