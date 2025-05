Najniebezpieczniejszy most w Rosji. Polak pojechał tam autostopem

Odkąd rozpowszechnił się dostęp do sieci, w internecie zaczęły pojawiać się liczne kanały i blogi poświęcone podróżom. Wśród nich nie brakuje również twórców z Polski, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z różnych zakątków świata. Jedni prezentują luksusowe apartamenty i egzotyczne kurorty, inni zabierają widzów w mniej uczęszczane, dzikie rejony.

Autor kanału "Autostopem na koniec świata" obrał jednak zupełnie inną drogę - postanowił pokazać, jak wygląda podróżowanie autostopem przez Rosję w tych burzliwych czasach wojny z Ukrainą. Jednym z najbardziej emocjonujących punktów jego wyprawy był Most Witimski - to konstrukcja, która uchodzi za najniebezpieczniejszy most w Rosji, a niektórzy twierdzą, że nawet na całym świecie.

Most nad rzeką Witim to pozostałość z czasów budowy kolei Bajkalsko-Amurskiej

Most Witimski to licząca ok. 570 metrów przeprawa na rzece Witim na Syberii, będąca pozostałością po budowie kolei Bajkalsko-Amurskie. Kładka ma ok. 3 m szerokości, jej odległość od lustra wody wynosi ok. 15 m. Powstały w latach 80. XX w. most nie ma żadnych zabezpieczeń i bardziej przypomina prowizoryczną kładkę - jest wyłożony deskami. Gdy dokończono budowę właściwej przeprawy, stara zaczęła służyć jako "most drogowy" - dlaczego w cudzysłowie? Bo to nazwa dość dyskusyjna, gdy wziąć pod uwagę, że przejazd rozpada się w oczach. Temat mostu podjął niedawno Michał Pater, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. To polski podróżnik i autor kanału "Autostopem na koniec świata", na którym dokumentuje swoje przygody. W jednym z najnowszych odcinków na YouTube podróżnik pokazał, jak wygląda przemierzanie Mostu Witimskiego.

- Gdy słyszysz "najniebezpieczniejszy most Rosji", wyobrażasz sobie zardzewiałą, chwiejną konstrukcję nad lodowatą rzeką. Ale nikt nie spodziewa się, że to miejsce naprawdę istnieje - i że do dziś korzystają z niego kierowcy ciężarówek, jakby śmierć nie była na wyciągnięcie ręki - opisuje Michał Pater. - [...] Ruszam tropem jednej z najbardziej przerażających przepraw Syberii - Mostu Witimskiego, który... powinien się zawalić. A jednak trwa.

Most Witimski. Najbardziej niebezpieczny most Rosji, a może i świata

Z czasem jedna z podpór mostu runęła do wody, a konstrukcja zaczęła jeszcze bardziej zagrażać ewentualnym podróżnym - Most Witimski zaczął wręcz pretendować do miana najniebezpieczniejszego na świecie, obok mostu bambusowego Kampong Cham w Kambodży. Sieć obiegły nagrania z katastrofy, a most uznano za nieprzejezdny. Do czasu. Mimo braku zabezpieczeń i ryzyka zawalenia się Most Witimski wciąż jest w użytku. W zasadzie stanowi jedyną przeprawę drogową prowadzącą do wsi Kuanda, nazywanej "małą stolicą Bajkalsko-Amurskiej Magistrali". Poza tym można tam dojechać tylko pociągiem.

- Zaczęło się od marzenia - dotrzeć tam, gdzie większość nawet nie próbuje. W 2019 roku po raz pierwszy usłyszałem o tej przeklętej konstrukcji. Lodowa kra zmiotła jedną z kolumn. Most był zamknięty, uznany za nieprzejezdny - [...] I oto jestem. Nad rzeką Witim. Kolumna leży w wodzie. Most wciąż stoi. I wciąż żyje. Rosjanie? Jeżdżą nim, jakby nic się nie stało - informuje autor "Autostopem na koniec świata".

Polski podróżnik opowiada o swojej wyprawie autostopem przez Rosję

Odcinek poświęcony kładce nad rzeką Witim to jeden z wielu filmów w publikowanej aktualnie serii pt. "Rosja, jakiej nie znacie", w której Michał Pater pokazuje, jak wygląda podróżowanie autostopem po Rosji w czasie wojny z Ukrainą. Gdy podróżnik postanowił się wybrać na Most Witimski, spotykał się z różnymi komentarzami.

- Zdania ludzi spotykanych na trasie były podzielone, ale im bliżej celu, tym wyzwanie okazywało się być całkiem wykonalne… - zaznaczył podróżnik.

Autor kanału "Autostopem na koniec świata" odkrywa w swoich filmach kulisy życia w Rosji podczas prowadzonych przez nią działań wojennych - rozmawia z ludźmi, którzy zabierają go w trasę, pokazuje, co myślą o aktualnej sytuacji, omawia kwestie bezpieczeństwa, odkrywa naturę kraju oraz przybliża mniej i bardziej znane fakty. Pater jest też zapraszany do różnych wywiadów. W najnowszym podcaście u Przemka Górczyka opowiada m.in. o tym, dlaczego Rosjanie tak mocno wierzą w system.

