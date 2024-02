Rosja buduje "obejście". Wojskowa obwodnica kolejowa na Krymie

Pod koniec listopada The Washington Post informował, że Kreml szuka alternatywy dla Mostu Krymskiego, który wykorzystuje do transportu żołnierzy i sprzętu na Krym, a następnie do Ukrainy. Dziennikarze powoływali się tu na ukraińskie służby bezpieczeństwa, które miały przechwycić informacje o rosyjsko-chińskich planach budowy podwodnego tunelu łączącego Rosję z Krymem. I z punktu widzenia Rosji jest to, zdaniem ekspertów, pomysł jak najbardziej zasadny.

Po nieudanej próbie osiągnięcia zdecydowanego zwycięstwa, Rosja stoi w obliczu ryzyka, że Ukraina będzie przez wiele lat próbowała zniszczyć most Krymski twierdzi Aleksander Gabujew, ekspert Centrum Eurazjatyckiego Carnegie.

Tyle że ze względu na ogromny koszt i strefę działań wojennych taka inwestycja najpewniej nie dojdzie do skutku. Wygląda jednak na to, że Moskwa ma już "plan B", bo jak wynika z nagrań, jakie zaczynają się pojawiać w mediach społecznościowych, Federacja Rosyjska buduje wojskową kolej towarową wokół mostu Krymskiego. Co prawda trudno ocenić ich wiarygodność, ale ich autorzy przekonują, że materiały zostały nakręcone podczas przejazdu obok terenu budowy.



