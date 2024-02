Putin chciał stworzyć korytarz lądowy do Naddniestrza

Celem było utworzenie korytarza lądowego z Morza Czarnego do Naddniestrza oraz zapewnienie bezpieczeństwa powietrznego dla samolotów nad tym regionem. Putin usiłował przerzucić tam żołnierzy i sprzęt, by uderzyć z Naddniestrza na zachodnie obwody Ukrainy. Takim krokiem mógłby nie tylko osłabić wschodni front, ale również odciąć Siły Zbrojne Ukrainy od dostaw broni z Zachodu.

Gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć armię Naddniestrza, to mogłoby to wyglądać podobnie jak w przypadku Donbasu. Najpierw zwiększenie personelu wojskowego i sprzętu, a później atak na Ukrainę. Wówczas kluczowe stałoby się lotnisko w Kiszyniowie, które dotychczas było centrum wojskowej logistyki tej republiki. Obecnie jest ono pod stałą kontrolą władz Mołdawii, które praktycznie blokują je przed wszelką rosyjską aktywnością.

Armia Naddniestrza dysponuje radziecką bronią

Rosyjski kontyngent w Naddniestrzu na co dzień chroni największe w Europie magazyny radzieckiej broni i amunicji. Znajdują się one we wsi Kiełbaśna w rejonie rybnickim. Leży on niemal przy samej granicy z Ukrainą. Obecnie ma znajdować się tam 20 tys. ton różnej maści broni i amunicji. Eksperci z Akademii Nauk Mołdawii przyznali, że gdyby doszłoby tam do wybuchu, jego siła byłaby porównywalna ze zrzuceniem bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki w 1945 roku.

W prorosyjskich formacjach do dyspozycji armii znajdują się czołgi T-64, transportery opancerzone (BRDM, MT-LB, GT-MU, BMP, BTR) i artyleria. Mowa tutaj o naddniestrzańskich wersjach wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad, znanych jako Pribor-1 i Pribor-2. Nie brakuje też pojazdów opancerzonych na bazie MT-LB, wyposażonych w przeciwlotnicze karabiny maszynowe. Są też kopie amerykańskich wielozadaniowych samochodów terenowych Humvee, zwane Transvee.

Jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych w sieci, liczebność mołdawskiej armii obecnie wynosi ok. 6 tysięcy żołnierzy. Wyposażenie techniczne jest porównywalne z siłami zbrojnymi Naddniestrza. Eksperci uważają, że gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć Naddniestrze, to w celu destabilizacji regionu i w końcu doprowadzenia do prowokacji realizowanych w stronę Mołdawii i Ukrainy. Bezpośrednia inwazja na Mołdawię nie ma sensu z powodu faktu braku dostępu do morza i granicę z Rumunią, która znajduje się w strukturach NATO.